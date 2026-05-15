업계 첫 시도…이디야, 전국 매장에 '저탄소 우유' 도입

AI 핵심 요약beta
- 이디야커피가 16일부터 전국 매장 우유를 저탄소 인증 우유로 전면 전환했다
- 저탄소 인증 우유는 탄소 감축 기술로 온실가스 배출을 평균 대비 10% 이상 줄인 목장의 원유로 만든 제품이다
- 이디야커피는 친환경이면서도 고품질 우유를 사용해 맛과 ESG 경영을 동시에 강화하겠다고 밝혔다
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ESG 경영 강화 속도…"품질·환경 모두 잡는다"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이디야커피가 국내 커피 프랜차이즈 업계 최초로 전국 매장에서 사용하는 우유를 '저탄소 인증 우유'로 전면 전환한다. 커피 소비가 일상화된 가운데 사용량이 많은 핵심 원재료를 친환경 제품으로 바꾸며 ESG 경영 강화에 속도를 내는 모습이다.
이디야커피는 오는 16일부터 전국 매장에 공급하는 우유를 저탄소 인증 제품으로 변경한다고 15일 밝혔다. 이번 조치는 친환경 원재료 사용을 확대하고 지속가능 경영을 강화하기 위한 전략의 일환이다. 이에 따라 전국 이디야커피 매장에서 사용하는 우유는 저탄소 축산 기술을 적용한 목장에서 생산된 원유 기반 제품으로 바뀐다.
이번에 도입되는 우유는 서울우유협동조합이 공급하는 제품으로, 농림축산식품부의 저탄소 축산물 인증을 받은 목장의 원유를 사용한다. 저탄소 축산물 인증은 유기축산·무항생제·HACCP 등 기본 인증을 1개 이상 보유한 농장이 탄소 감축 기술을 적용해 평균 대비 온실가스 배출량을 10% 이상 줄였을 때 부여된다.
이디야커피는 친환경성뿐 아니라 품질 경쟁력도 강조했다. 해당 우유는 체세포 수 1등급, 세균 수 1A 등급의 고품질 원유를 사용해 진하고 고소하면서도 담백한 맛을 구현했다는 설명이다. 특히 전국 매장에서 사용 빈도가 높은 우유를 친환경 제품으로 전환함으로써 소비자가 일상 속에서 자연스럽게 친환경 소비를 경험할 수 있도록 한다는 계획이다.
이디야커피 관계자는 "저탄소 우유 도입은 고객에게 더 나은 품질의 음료를 제공하는 동시에 환경적 책임을 실천하기 위한 결정"이라며 "앞으로도 친환경 운영을 확대하고 지속가능한 ESG 경영을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com