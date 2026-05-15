[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 15일

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당·국민의힘 등 여야가 14일 각종 회의와 민생행보를 진행했다
- 국회에선 성평등가족위원회 전체회의와 다수 의원실 세미나·기자회견이 열렸다
- 조국혁신당·개혁신당도 정책간담회·방송출연 등으로 일정 소화했다
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◆상임위원회
14:00 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
◆의원실 세미나
13:00 최민희 의원실, 제2회 전국대학생양자컨퍼런스: Quantum Future Korea 2026 / 의원회관 대회의실
14:00 박지혜 의원실, 지역별 전기요금차등제 수립 방향 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 김선민 의원실, 제3차 정신건강복지기본계획, 국민의 삶을 바꾸는 효과적인 실행을 기대하며 / 의원회관 신관 제1세미나실
15:00 안도걸 의원실, 첨단 국방산업의 핵심기술 광반도체 세미나 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 최혁진 의원, [스승의날 서울·경기 교육감 후보 정책 발표 기자회견]
11:00 이해식 의원, [현안 기자회견]
11:20 민병덕 의원, [한국옵티칼하이테크 관련 기자회견]
11:40 박태우 부대변인, [택배노동자 진보당 후보 출마 선포 기자회견]
13:40 전용기 의원, [국민소통위원회 민주파출소 정례브리핑]
14:20 이상식 의원, [일본총리 방한 계기 '장생탄광 수몰 희생자' 관심 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 총괄상임선대위원장
09:00 제주특별자치도 현장 중앙선거대책위원회의 / 위성곤 제주특별자치도지사 후보 선거사무소
13:30 우도 땅콩 재배농가 현장체험 / 제주 제주시 우도면 연평리 1666-1
17:35 제주 서귀포 매일올레시장 민생현장 방문 / 올리브영 제주 서귀포점
19:50 제주시 수목원길 야시장 민생현장 방문 및 시민인사 / 제주 제주시 은수길 65
*한병도 상임공동선대위원장
09:00 제주특별자치도 현장 중앙선거대책위원회의
13:30 해양수도 부산 금융 생태계 완성을 위한 정책간담회 / 기술보증기금 IR룸
◆국민의힘
*장동혁 상임선거대책위원장
09:00 중앙선거대책위원회의 / 국회 본관 228호
*송언석 공동선거대책위원장
11:00 이용우 부여군수 후보 선거사무소 개소식 / 이용우 후보 선거사무소
15:00 이장우 대전시장 후보 & 송언석 원내대표, 대전필승 시민승리 공동기자회견 / 이장우 후보 선거사무소
*정점식 공동선거대책위원장
09:00 중앙선거대책위원회의 / 국회 본관 228호
*정희용 선거대책본부장
09:00 중앙선거대책위원회의 / 국회 본관 228호
◆조국혁신당
*서왕진 원내대표
10:30 전국태양광발전협회 정책간담회 / 조국혁신당 광주시당
14:00 광주환경회의 정책간담회 / 조국혁신당 광주시당
15:00 전남광주시민햇빛발전협동조합협의회 정책간담회 / 조국혁신당 광주시당
16:20 제로웨이스트카페 '한걸음' 방문
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:20 TV조선 류병수의 강펀치 출연
*천하람 원내대표
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