[오늘의 정치일정] 5월 15일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 26일 피터 하윗 교수를 청와대에서 접견했다
- 외교·통일·국방·보훈부 장차관은 통상업무와 회의를 진행했다
- 여야 지도부는 제주·부산·대전 등에서 선거대책회의와 민생·정책 행보를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:30 '피터 하윗' 교수 접견 (청와대)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
11:00 주한 방글라데시 대사 접견
-2차관
10:00 차관회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
14:00 주간정책점검회의 (정부세종청사)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
09:00 제주특별자치도 현장 중앙선거대책위원회의 (위성곤 제주특별자치도지사 후보 선거사무소)
13:30 우도 땅콩 재배농가 현장체험 (제주 제주시 우도면 연평리 1666-1)
17:35 제주 서귀포 매일올레시장 민생현장 방문 (올리브영 제주 서귀포점)
19:50 제주시 수목원길 야시장 민생현장 방문 및 시민인사 (제주 제주시 은수길 65)
-한병도 상임공동선대위원장
09:00 제주특별자치도 현장 중앙선거대책위원회의
13:30 해양수도 부산 금융 생태계 완성을 위한 정책간담회 (기술보증기금 IR룸)
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
09:00 중앙선거대책위원회의 (국회 본관 228호)
-송언석 공동선거대책위원장
11:00 이용우 부여군수 후보 선거사무소 개소식 (이용우 후보 선거사무소/ 충남 부여군 부여읍 사비로 112, 수정상가 1층)
15:00 이장우 대전시장 후보 & 송언석 원내대표, 대전필승 시민승리 공동기자회견 (이장우 후보 선거사무소/ 대전시 서구 둔산중로19, 샤크존 226호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:20 TV조선 류병수의 강펀치 출연
-천하람 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-서왕진 원내대표
10:30 전국태양광발전협회 정책간담회 (조국혁신당 광주시당)
14:00 광주환경회의 정책간담회 (조국혁신당 광주시당)
15:00 전남광주시민햇빛발전협동조합협의회 정책간담회 (조국혁신당 광주시당)
16:20 제로웨이스트카페 '한걸음' 방문