에코프로, 가정의 달 맞아 지역 상생 축제 개최

30일 오창호수공원서 어린이 환경 축제

임직원 자녀 초청 및 감사 편지 이벤트

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 에코프로가 5월 가정의 달을 맞아 지역 주민과의 상생을 도모하고 임직원들의 소속감을 높이기 위한 대규모 감사 이벤트 및 환경 축제를 전개한다. 이번 행사는 어린이 환경 축제부터 임직원 가족 초청 프로그램까지 다채롭게 구성돼 지역 사회 내 환경 의식을 고취하고 가족 간 유대감을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

에코프로는 오는 30일 충북 청주시 오창호수공원에서 어린이 환경 축제 '에코그린데이(ECO GREENDAY)'를 개최한다고 14일 밝혔다.

임직원 자녀가 부모님의 일터를 직접 방문한 초청 이벤트 '어서와 아빠 회사는 처음이지' 유튜브 영상 썸네일. [사진=에코프로]

올해 5회를 맞이한 이 축제는 친환경 체험 부스와 플리마켓, 버스킹 공연 등을 통해 환경의 중요성을 알리는 지역 대표 행사다. 메인 행사인 어린이 그림 그리기 대회는 유치부와 초등부를 대상으로 진행되며 오는 27일까지 참가 신청을 받는다. 대회 주제는 행사 당일 공개될 예정으로 수상자에게는 상장과 상품권이 수여된다.

임직원을 위한 내부 감사 이벤트도 활발히 진행 중이다. 에코프로 각 가족사는 임직원들이 가족에게 평소 전하지 못한 마음을 담은 감사 편지 쓰기 캠페인을 실시했다. 특히 박종환 에코프로이엠 대표는 편지를 작성한 임직원 160명의 가정에 직접 감사 메시지와 선물을 전달하며 캠페인의 취지를 살렸다. 또한 임직원 자녀들을 포항 캠퍼스 내 에코프로비엠과 에코프로이엠 현장으로 초청해 부모님의 직업을 이해하고 배터리 생산 공정을 견학하는 유대감 형성 프로그램도 마련했다.

이외에도 에코프로 대학생 봉사단 '에코브리지 7기'가 환경 체험 프로그램을 직접 운영하며 가족의 과거와 현재를 공유하는 타임슬립 챌린지 등 참여형 이벤트가 지속적으로 이어지고 있다.

에코프로 관계자는 "지역 인재를 고용해 성장한 에코프로가 가정의 달을 맞아 지역 주민들에게 감사함을 전하고 환경의 소중함을 느낄 수 있도록 다채로운 행사를 기획했다"며 "에코프로는 앞으로도 지역 주민과 상생할 수 있는 경영을 펼쳐 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 행사 당일 대회 주제가 공개되는 만큼 참가자들은 평소 환경 보호나 배터리, 미래 에너지 등 기업의 특색과 연결된 주제를 미리 생각해보는 것이 도움이 될 전망이다.

aykim@newspim.com