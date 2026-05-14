李대통령 "사회적 약자 대상 범죄에 전면전…예방·대응 체계 대폭 강화"

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피해학생 명복 빌고, 유가족에도 깊은 위로

부상 학생에 "빠른 쾌유 기원"

"국가 제1 책무인 국민 안전에 최선…온라인 2차 가해 일벌백계"

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 14일 광주에서 발생한 청소년 사망 사건과 관련해 "같은 비극이 반복되지 않도록 청소년과 여성 등 사회적 약자 대상 범죄에 전면전을 선포한다는 마음가짐으로 예방과 대응체계를 대폭 강화해야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 지난달 19일 청와대에서 28차 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 먼저 "최근 광주에서 발생한 강력범죄로 청소년이 사망하는 안타까운 사건이 있었다"며 "먼저 피해 학생의 명복을 빌고 유가족들에게도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 했다. 이어 "부상을 당한 다른 학생의 빠른 쾌유도 기원한다"고 덧붙였다.

이 대통령은 "국민 불안이 해소될 때까지 범죄 우려지역 특별 치안활동도 철저하게 이어가고, 피해자를 겨냥한 온라인상의 2차 가해는 일벌백계 해야 한다"고 지시했다.

이 대통령은 아울러 "거듭 고인의 명복을 빈다"며 "모든 공직자들은 비상한 각오로 국가의 제1책무라고 할 수 있는 국민 안전에 최선을 다해 주기 바란다"고 했다.

지난 5일 밤 12시 11분쯤 광주 광산구 월계동의 인적 드문 보행로에서 고교 2학년생 A(17) 양이 20대 남성인 장윤기가 휘두른 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생했다. 또 다른 고교생인 B(17) 군은 사건 현장을 발견하고 장윤기를 제지하려다 중상을 입고 병원에서 치료를 받고 있다.

장윤기(23)씨의 신상 정보가 공개. [사진=광주경찰청] 2026.05.14 bless4ya@newspim.com

경찰은 장윤기를 살인·살인미수 혐의로 구속했으며, 신상을 공개했다.

경찰은 또 가용 경력을 총동원해 13일부터 7월 22일까지 10주간 '학생 맞춤형 특별 치안활동'에 나선다. 공중협박, 공공장소 흉기소지 등 이상동기 전조증후 사건 관리도 강화하기로 했다.

경찰은 이밖에도 중상을 입고 치료를 받고 있는 B군을 모욕한 혐의(명예훼손)로 C씨를 입건했다. C씨는 관련 온라인 보도 댓글에서 B군에 대한 허위 사실을 유포하고 모욕한 혐의를 받는다. 경찰은 이 사건의 '2차 가해' 게시물 16건을 적발해 삭제·차단 요청했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 7일 오전 광주 광산구 월계동 한 보행로 사건 현장에서 광산구청 공직자 20여명이 흉기 피습을 당한 여고생을 추모하고 있다. 2026.05.07 bless4ya@newspim.com

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