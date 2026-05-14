박형룡 후보, '예산, 일자리 확보의 전사' 되겠다 주장

AI 핵심 요약beta
- 박형룡 더불어민주당 후보가 14일 달성군 보궐선거 후보 등록을 했다.
- 대구경제를 살리기 위해 김부겸 시장후보와 손잡고 총력을 기울이겠다고 밝혔다.
- 로봇테스트필드 성공과 아레나 공연장 성사로 달성군을 기술·문화·교육도시로 만들겠다고 주장했다.
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경북대 총학생회장·대통령직속 국가균형발전위원회 정책조정실장 역임
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=박형룡 더불어민주당 달성군 보궐선거 국회의원 후보는 14일 후보 등록을 했다고 밝혔다.
박형룡 후보는 등록을 하면서 "이번 달성군 국회의원 보궐선거는 대구경제를 살리느냐 마느냐 하는 중대한 전환점이다. 달성군에는 국민이 선거로 뽑은 정부를 좌파정권이라 매도하며 싸우는 싸움꾼이 필요한 때가 아니다"라고 밝혔다.
이어 박 후보는 "김부겸 대구시장후보와 손잡고 대구경제를 살리는데 총력을 기울일 후보가 필요하다. 달성군의 산업기반을 튼튼히 하고 달성군의 문화를 더욱 꽃피게 하고, 달성군을 명품교육특구로 만들 수 있는 일꾼이 필요하다"면서 "자신이 당선되면 국가로봇테스트필드를 멋지게 성공시키겠다"고 주장했다.
이어 그는 "1만석 규모의 달성 아레나 공연장을 성사시켜 화원지역을 영남권 최고의 문화 성지로 만들고, 과학인재가 넘쳐나고 일자리가 넘쳐나는 달성군을 만들겠다. 주민들의 자존심을 훼손하며 낙하산 타고 내려온 정치인보다 예산을 확보하고 일자리를 많이 만들 수 있는 집권여당 국회의원 1명이 꼭 필요하다"고 주장하면서 "자신이 당선되어 달성군을 영남권 최고의 기술·문화·교육도시로 만들겠다" 주장했다.
한편 박형룡 후보는 대명초, 심인중·고, 경북대 정치외교학과 졸업 및 동 대학원 석사를 수료하고 경북대 총학생회장, 박찬석 국회의원 보좌관, (주)다스코 대표이사, 세종시 상공회의소 초대의원, 민주당 정책위원회 부의장, 민주당 대구시당 지방살리기 특별위원장 등과 대통령직속 국가균형발전위원회 정책조정실장을 역임했다.
yrk525@newspim.com