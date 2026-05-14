넥슨, '마비노기' 22주년 기념 행사 6월 27일 개최

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 6월 27일 일산 킨텍스에서 마비노기 22주년 행사를 개최한다.
- 쇼케이스와 공연, 이벤트를 진행하며 온라인 생중계한다.
- 25일까지 레벨 2만 이상 이용자가 티켓 예매하며 기념 굿즈를 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 6월 27일 일산 킨텍스에서 온라인 게임 '마비노기'의 22주년 기념 행사를 개최한다.
행사는 3000명 규모로 진행되며 게임의 향후 업데이트 내용을 공개하는 쇼케이스, 현장 공연, 각종 이벤트로 구성된다. 쇼케이스는 넥슨 라이브와 '마비노기' 공식 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계된다.
티켓 예매는 누적 2만 레벨 이상 캐릭터를 보유한 이용자가 25일 오후 11시 59분까지 멤버십 번호를 발급받은 후 28일 오후 8시부터 티켓링크에서 가능하다. 27일 오전 10시부터는 사전등록도 진행된다.
현장에서는 최동민 디렉터의 여름 업데이트 발표, 팀 세인트바드 공연, 시네이드의 비밀 임무, 브리아나와 함께하는 신들린 연주, 아르젤라에게 고서 기증하기, 밀레시안 잡기 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다.
방문객 모두에게는 22주년 기념 컬렉션 굿즈를 포함한 웰컴 기프트가 제공된다.
origin@newspim.com