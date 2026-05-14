크래프톤, 출산·육아 지원제도 통했다...올해 4월까지 출생아 전년비 2배 늘어

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 14일 올해 1월부터 4월까지 사내 출생아 46명으로 집계했다고 밝혔다.
- 지난해 같은 기간 23명, 2024년 21명 대비 약 2배 증가한 수치로 지난해 2월 도입한 출산·육아 지원 제도의 성과로 분석했다.
- 자녀당 최대 1억원 지원과 육아휴직 2년 연장 등 현금성·비현금성 지원이 구성원의 출산 의향을 높이는 데 효과적으로 작용했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 도입한 출산·육아 지원 제도가 성과를 내고 있다.
크래프톤은 올해 1월부터 4월까지 사내 출생아 수가 46명으로 집계됐다고 14일 밝혔다. 지난해 같은 기간 23명, 2024년 21명과 비교하면 약 2배 증가한 수치다.
크래프톤은 지난해 2월 도입한 출산·육아 지원 제도가 성과를 낸 것으로 분석했다.
크래프톤은 지난해 2월 출산·육아 지원 제도를 강화했다. 이는 국가적 과제인 저출생 극복에 기여하기 위해 도입됐다. 출산과 육아로 임직원이 겪는 경제적 어려움은 물론, 사회적 어려움까지 함께 해소하는 데 중점을 뒀다.
2025년 1월 1일 이후 출산한 구성원에게 자녀당 생애 최대 1억원을 제공하고, 일·가정 양립이 가능한 근무 환경도 함께 조성했다.
이외에도 육아휴직 기간을 최대 2년까지 연장하며 대체인력 채용을 자동화하는 등 다양한 비현금성 지원을 늘렸다.
서울대학교 인구정책연구센터와 함께 진행한 연구에서 현금성과 비현금성 지원의 역할이 달랐다. 현금성 지원은 저출생 문제에 대한 회사의 진정성을 전달했고 설문 응답자의 83.4%가 회사의 가족친화 메시지에 진정성을 느낀다고 답했다.
비현금성 제도는 출산 인식에 직접 영향을 미쳤다. 근무 시간 조정과 양육 환경 지원이 구성원의 업무 몰입을 높이고 일·가정 양립을 돕는 것으로 나타났다.
생애주기별로 출산 의향을 높이는 경로가 달랐다. 미혼 구성원은 비현금성 제도를 통한 업무 몰입 향상, 기혼 무자녀 구성원은 조직문화 신뢰, 기혼 유자녀 구성원은 일·가정 양립 지원이 가장 큰 영향을 미쳤다.
최재근 크래프톤 경영지원실장은 "기업이 사회적 문제 해결에 동참할 때 실질적 변화를 가져올 수 있음을 확인했다"며 "앞으로도 출산·육아 지원 제도를 통해 일과 가정을 함께 챙길 수 있는 문화를 조성해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com