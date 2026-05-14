엠게임, 20억원 규모 자기주식 취득 결정

AI 핵심 요약beta
- 엠게임이 14일 20억원 규모 자기주식 취득을 결정했다.
- 15일부터 8월 14일까지 41만1100주를 매입해 소각한다.
- 주가 안정과 주주가치 제고를 기대하며 신작 출시를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 게임사 엠게임이 주가 안정과 주주가치 제고를 위해 20억원 규모의 자기주식 취득을 결정했다.
엠게임은 14일 공시를 통해 오는 15일부터 8월 14일까지 3개월간 코스닥 시장에서 자기주식을 매입할 계획이라고 밝혔다.
취득 예정 주식 수는 4865원 기준으로 총 41만1100주로, 전체 발행 주식의 약 2.14%에 해당한다. 취득한 자기주식은 전량 소각할 예정이다. 이를 통해 주당 가치를 높이는 효과를 기대하고 있다.
엠게임은 올해 '귀혼'을 활용한 방치형 모바일 게임과 '풍림화산' IP를 재해석한 신규 프로젝트를 순차적으로 출시할 예정이다. 모바일 게임 퍼블리싱 서비스도 추진할 계획이다.
권이형 엠게임 대표이사는 "시장 상황을 고려해 주가 안정과 주주 이익 보호를 최우선으로 기하고자 이번 자사주 취득을 결정하게 됐다"며 "현재 준비 중인 프로젝트들을 차질 없이 준비해 내실 있는 성장을 도모하고 주주들과 지속적으로 소통하며 기업 신뢰도를 높여 나가겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com