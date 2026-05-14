넷마블 '왕좌의 게임: 킹스로드' 오늘 오후 6시 PC 선공개

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 14일 오후 6시 PC 플랫폼에서 '왕좌의 게임: 킹스로드'를 선공개한다.
- HBO 라이선스 획득으로 왕좌의 게임 시즌4 배경 오픈월드 액션 RPG를 제작했다.
- 런칭 이벤트로 코스튬·탈것 등 아이템 제공하며 모바일은 21일 출시한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 신작 액션 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'를 14일 오후 6시 PC 플랫폼에서 선공개한다.
'왕좌의 게임: 킹스로드'는 HBO 드라마 '왕좌의 게임' 시즌4를 배경으로 한 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO로부터 공식 라이선스를 획득해 제작했다.
웨스테로스를 오픈월드로 구현했으며, 기사·용병·암살자 3개 클래스를 지원한다. 원작의 세계관과 캐릭터를 고증에 기반해 구현하는 것이 특징이다.
이용자들은 넷마블 런처, 스팀, 에픽게임즈 스토어에서 PC 버전을 플레이할 수 있다. 넷마블은 선공개를 기념해 출석 이벤트 2종과 레벨·미션 달성 이벤트 2종 등 총 4종의 런칭 기념 이벤트를 진행한다.
참여자는 희귀 등급 야인 코스튬, 고급 등급 엘크 탈것, 전설 유물 선택 상자 등의 아이템을 획득할 수 있다.
모바일 플랫폼 그랜드칭은 21일로 예정돼 있다.
origin@newspim.com