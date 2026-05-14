아시아나항공, 1Q 영업손실 1013억…3개 분기 연속 적자

AI 핵심 요약beta
- 아시아나항공이 14일 1분기 영업손실 1013억 원을 공시했다.
- 여객 매출은 공급 축소에도 6% 감소로 방어했으나 화물 매출은 620억 원으로 급감했다.
- 서비스 투자와 통합 비용, 환율 상승으로 당기순손실 2377억 원을 기록했다.
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환율 상승으로 외화환산손실 확대·적자 확대
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 아시아나항공이 화물기 사업 매각과 공급 축소, 통합 준비 비용 증가 등의 영향으로 올해 1분기 1000억 원이 넘는 영업손실을 기록했다.
아시아나항공은 올해 1분기 별도 기준 매출 1조3635억 원, 영업손실 1013억 원의 실적을 기록했다고 14일 공시했다. 지난해 동기보다 매출은 21.8% 감소했고, 영업손실 규모는 전년 79억 원에서 1182.3% 급증하며 3개 분기 연속 적자를 이어갔다.
부문별로 살펴보면 여객 사업 매출은 1조1290억 원을 기록했다. 기재 노후화에 따른 매각과 중정비 일정으로 여객 공급이 전년 대비 14% 줄었지만, 탑승률과 수익성 개선을 통해 매출 감소 폭을 6%로 방어했다. 반면 화물 사업 매출은 지난해 8월 단행된 화물기 사업부 매각의 여파로 전년보다 3089억 원 급감한 620억 원에 그쳤다.
영업손실 확대에는 서비스 개선 투자와 통합 비용이 주요 원인으로 작용했다. 인천국제공항 제2여객터미널 이전에 따른 라운지 운영비 증가, 기내식 및 기물 교체 등 서비스 강화 비용, 마일리지 통합 관련 비용 등이 실적에 하방 압력을 가했다. 또한 국제 정세 불안으로 환율이 전기 대비 79원 오른 1500원대를 기록하면서 2377억 원의 당기순손실을 냈다. 다만 유가 헤지 계약을 통한 파생상품 이익 850억 원이 반영되며 손실 폭을 일부 상쇄했다.
아시아나항공은 2분기에도 대외 불확실성이 지속될 것으로 보고 수익성 중심의 노선 재편에 주력할 방침이다. 유럽 밀라노·부다페스트 신규 취항과 뉴욕 노선 증편 등 장거리 네트워크를 보강하고, 일본 주요 도시 증편 및 부정기편 운영으로 단거리 수요에 대응한다. 벨리 카고(Belly Cargo) 부문 역시 동유럽 등 신규 노선을 활용한 고수익 판매와 전자상거래 물량 유치 전략을 추진한다.
아시아나항공 관계자는 "유럽 밀라노, 부다페스트 신규 운항으로 유럽 네트워크를 강화하고 뉴욕 주·야간 매일 2회 운항과 A380 투입으로 미 동부 노선 경쟁력을 강화할 것"이라며 "일본 오사카, 후쿠오카 노선 운항 확대와 고베, 도야마 부정기편 운영 등 고객 선호도 높은 노선 포트폴리오 강화를 통해 수요 확보에 주력할 계획"이라고 밝혔다.
aykim@newspim.com