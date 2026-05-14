김윤덕 국토장관 "현대차 새만금 투자, 차질없도록 전폭 지원할 것"

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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 현대자동차그룹의 새만금 투자가 차질없이 이행될 수 있도록 범정부 차원의 전폭적인 지원에 나서겠다고 약속했다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 정동 국토발전전시관에서 열린 '새만금 투자지원 TF 회의'에서 김윤덕 국토교통부 장관이 모두발언을 하고 있다. 2026.05.14 min72@newspim.com

14일 정동 국토발전전시관에서 열린 '새만금 투자지원 태스크포스(TF) 회의'에서 김윤덕 국토교통부 장관은 "국민주권 정부의 첫 지방투자라는 것을 볼때 의미가 매우 크다"며 "대기업에서 지방에 투자하는 것에 대해 지지하고 지원하는 게 원칙"이라며 이같이 말했다.

정부는 지난 2월 27일 새만금 로봇·수소·AI시티 투자협약 체결 이후 현대차그룹의 약 9조원 규모 투자 이행을 지원하기 위해 국무조정실 주관 범정부 TF를 구성했다.

국토부도 별도로 전담 TF를 꾸려 새만금 개발 관련 핵심 지원과제를 논의 중이다. 지난달 13일 김 장관 주재로 첫 회의를 연 데 이어 분야별 실무협의를 통해 세부 과제와 조치 계획을 구체화했다. 이날 회의는 내년 인공지능(AI) 데이터센터 착공 등 현대차그룹의 본격적인 투자에 앞서 행정 지원 체계를 점검하기 위해 마련됐다.

정부는 AI·로봇 분야에서 스마트도시 특례와 로봇친화형 건축·도로 인증제도 도입 등을 검토하고 있다. 이를 위해 스마트도시법 등 관련 법령 개정도 추진할 계획이다.

수소 분야에서는 생산지와 수요지를 연결하는 수소 배관망 구축과 수소충전소 설치 등을 관계기관 협의를 거쳐 추진한다. 수소 인프라와 활용 생태계 조성을 통해 새만금을 미래형 수소산업 거점으로 육성하겠다는 구상이다.

교통 인프라 확충도 병행된다. 국토부는 군산 대야만과 새만금 수변도시를 연결하는 새만금항 인입철도를 적기에 개통하고, 버스와 수요응답형교통(DRT) 등 교통수단 확충 방안을 지방정부와 협의해 추진하기로 했다.

정주 여건 개선을 위해서는 새만금 지역 취업 청년 등을 대상으로 한 임대주택 공급을 추진하고, 특별공급 대상에 새만금 입주기업 종사자를 포함하는 제도 개선도 검토한다. 이 밖에도 장기 저리 임대를 통한 부지 공급 지원 등 약 20개 과제를 중심으로 지원 방안 논의가 이어지고 있다. 이르면 일부는 내년 중 착공할 예정이다.

국토부는 향후 기획재정부와 지방자치단체 등 관계기관과의 실무협의를 통해 지원 과제를 구체화하고, 새만금사업법 등 관련 법령 개정 사항도 신속히 추진할 방침이다.

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