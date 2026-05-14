램테크놀러지, 1분기 매출 116억원 달성

AI 핵심 요약beta
- 램테크놀러지가 14일 1분기 매출 116억6000만원을 달성했다고 밝혔다.
- 영업이익 4억7000만원, 당기순이익 1억8000만원을 기록했다.
- 메모리 고객 확대와 스마트팩토리 가동으로 실적 개선을 이뤘다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 공정용 화학소재 전문 기업 램테크놀러지는 올해 1분기 연결기준 매출액 116억6000만원을 달성했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 올해 1분기 영업이익은 4억7000만원, 당기순이익은 1억8000만원을 기록했다. 같은 기간 별도기준 매출액은 99억7000만원으로 집계됐다.
특히 메모리 반도체 고객사 공급 물량 확대가 실적 개선을 견인했다. 전력반도체 및 TGV 분야 공급이 늘어나면서 사업 포트폴리오 다변화가 진행되고 있다.
또한 금산공장 내 스마트팩토리 가동을 통한 생산 효율성 개선과 지난해부터 이어진 중국 법인의 매출 성장세가 더해지며 올해 1분기 실적에 전체적으로 긍정적인 영향을 끼친 것으로 분석된다.
아울러 회사측은 수익성 개선을 위해 내부 경영 효율화 및 생산 공정 최적화 활동을 추진한 결과 별도기준 영업손실 폭을 줄일 수 있었다고 설명했다.
램테크놀러지 관계자는 "최근 HBM(고대역폭메모리) 수요 폭증 외에도 AI(인공지능) 서버 중심 메모리 수요 확대 등의 요인으로 DRAM 생산라인 가동률이 회복되고 있는 상황"이라며 "금산공장 내 스마트팩토리의 안정적인 가동을 바탕으로 국내 주요 고객사 물량 대응이 긍정적인 실적 흐름으로 이어질 것으로 예상된다"고 전했다.
한편 회사측은 현재 진행 중인 금산공장 내 신규 사업화 생산시설 증설이 계획한 대로 순조롭게 진행되고 있어 하반기 구축 및 증설이 완료되면 생산능력 확대와 스마트 공정 고도화를 통해 더욱 견고한 실적 성장세를 이어갈 수 있을 것이라 밝혔다.
nylee54@newspim.com