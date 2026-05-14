[내일날씨] 초여름 날씨 지속…서울 한낮 31도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 15일 전국 맑고 더운 날씨를 예보했다.
- 아침 최저 10~17도, 낮 최고 22~32도로 예상된다.
- 바다 물결은 앞바다 0.5~1.0m로 낮게 일겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 15일인 금요일은 한낮 30도 이상의 더위가 이어지겠다.
14일 기상청에 따르면 오는 15일 전국이 대체로 맑은 가운데 더운 날씨가 계속될 전망이다.
아침 최저기온은 10~17도로 전망된다. ▲서울 17도 ▲인천 16도 ▲춘천 13도 ▲강릉 13도 ▲대전 14도 ▲대구 14도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲부산 15도 ▲제주 16도 ▲울릉도·독도 14도다.
낮 최고기온은 22∼32도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 31도 ▲인천 28도 ▲춘천 30도 ▲강릉 25도 ▲대전 30도 ▲대구 29도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲부산 23도 ▲제주 24도 ▲울릉도·독도 19도다.
바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 비교적 낮게 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 0.5~1.5m, 서해 0.5~1.0m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.
calebcao@newspim.com