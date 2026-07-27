셀트리온, 2분기 매출 1조3937억원 '역대 최대'…영업익 86% 급증

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 27일 2분기 매출·영업익 최대 실적을 달성했다
- 고수익 신규 제품 확대와 원가 절감으로 매출 45%·영업이익 86.3% 증가했다
- 하반기 신규 제품 비중 확대와 해외 판매로 연매출·영업익 목표 초과 달성을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 제품 매출 76% 증가…하반기 비중 70%까지 확대 계획
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 셀트리온이 고수익 신규 제품의 판매 확대와 생산 효율성 개선에 힘입어 올해 2분기 역대 최대 분기 매출을 기록했다. 영업이익 증가율이 매출 성장률을 크게 웃돌면서 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다.
셀트리온은 2분기 연결기준 매출이 1조3937억원, 영업이익이 4518억원으로 집계됐다고 27일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 45%, 86.3% 증가했다. 영업이익률은 7.2%포인트 상승한 32.4%를 기록했다. 지난 3일 발표한 잠정실적보다 매출은 937억원, 영업이익은 218억원 늘었다.
실적 성장은 램시마와 트룩시마, 허쥬마 등 기존 제품의 안정적인 판매에 더해 신규 제품 매출이 빠르게 늘어난 영향이다. 신규 제품 매출은 전년 동기보다 76% 증가해 전체 바이오 제품 매출의 65%를 차지했다. 램시마SC는 유럽 주요 5개국에서 시장점유율 32%를 넘어섰고, 미국 제품인 짐펜트라도 처방이 확대됐다. 유플라이마는 유럽 시장점유율 1위를 유지하며 미국에서도 공급망과 유통망을 넓혔다.
지난해부터 판매가 본격화된 아이덴젤트와 앱토즈마, 옴리클로, 스토보클로·오센벨트, 스테키마 등 신규 5개 제품의 합산 분기 매출은 3000억원을 돌파했다. 전분기보다 49% 늘어난 규모다. 셀트리온은 출시 국가와 적응증을 확대해 하반기 신규 제품 매출 비중을 70% 수준까지 끌어올릴 계획이다.
수익성도 개선됐다. 2분기 매출원가율은 38%로 전년 동기보다 5.4%포인트, 직전 분기보다 2.1%포인트 낮아졌다. 고수익 제품 비중 확대와 고원가 재고 소진, 생산 수율 향상, 공정 효율화가 원가 절감으로 이어졌다. 연구개발비를 비용으로 반영하고도 30%가 넘는 영업이익률을 달성했다.
셀트리온은 하반기 주요 국가 입찰 물량 공급과 미국 처방집 등재, 유럽 판매 확대가 실적 성장을 견인할 것으로 전망했다. 회사는 연초 제시한 연매출 5조3000억원과 영업이익 1조8000억원을 초과 달성하는 한편, 2030년까지 바이오시밀러 제품군을 18개로 확대하고 ADC와 다중항체, 비만치료제 등 신약 개발에도 속도를 낼 방침이다.
mkyo@newspim.com