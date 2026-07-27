두산에너빌리티, 중국 차세대 원전 핵심소재 연속 수주

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티가 27일 중국 라이양 5·6호기용 초대형 단조품 공급 계약을 체결했다
- 이번 계약으로 2029년까지 증기발생기용 채널헤드·튜브시트 등 8개 단조품을 순차 공급한다
- 라이양 3·4호기에 이은 연속 수주로 CAP1400 등 중국 차세대 원전 시장에서 기술력과 경쟁력을 입증했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산에너빌리티가 중국 차세대 원전의 핵심 소재를 연이어 수주하며 글로벌 원전 공급망에서 입지를 확대하고 있다.
두산에너빌리티는 중국 동팡전기그룹 계열사인 DEI, DFHM과 산둥성 라이양 원자력발전소 5·6호기에 적용되는 증기발생기용 초대형 단조품 공급 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
두산에너빌리티는 이번 계약을 통해 증기발생기용 채널헤드 4개와 튜브시트 4개 등 총 8개의 단조품을 2029년까지 순차적으로 공급할 예정이다.
공급 제품은 직경 5m, 최대 130톤 규모의 초대형 단조품으로 원전 증기발생기의 핵심 소재다. 회사는 세계 최대급 1만7000톤 프레스를 활용한 초대형 단조 기술을 바탕으로 글로벌 원전 시장에 핵심 기자재를 공급하고 있다.
라이양 5·6호기에는 중국의 1400MW급 차세대 원전 모델인 CAP1400이 적용된다. 두산에너빌리티는 지난해 라이양 3·4호기 증기발생기용 단조품을 수주한 데 이어 이번 5·6호기까지 연속 계약을 따내며 중국 원전 시장에서 기술력과 품질 경쟁력을 다시 한번 입증했다.
회사 측은 하이양 AP1000 원전에 단조품을 공급했던 경험과 품질·납기 관리 역량이 이번 수주에 긍정적으로 작용했다고 설명했다.
김종두 두산에너빌리티 사장은 "라이양 3·4호기에 이어 5·6호기 공급 계약까지 이어지며 기술력과 품질 경쟁력을 인정받았다"며 "축적된 제작 경험과 초대형 단조 기술을 바탕으로 글로벌 원전 공급망에서 경쟁력을 지속 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com