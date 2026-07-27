삼성화재 "지방간 환자 10년 새 2배…2030세대 증가세 뚜렷"

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재가 오는 28일 세계 간염의 날을 맞아 자사의 건강정보 통합플랫폼(건강DB)을 활용한 간질환 분석 결과를 27일 발표했다. 이번 자료는 2015년부터 축적된 건강DB를 바탕으로 지방간 등 만성 간질환의 치료 경과와 의료비 변화를 종합 분석한 결과다.

2024년 국가 사망원인통계에 따르면 간질환 사망자는 7787명으로 전년보다 순위가 상승(11위→9위)했으며, 간암 사망자(1만432명)를 더하면 약 1만8000명이 간질환으로 사망했다. 이는 주요 사망 원인 중 5위에 해당하며, 특히 30~50대 연령층에서 비중이 높아 관리 필요성이 커지고 있다.

최근 두드러진 변화는 지방간 증가세다. 건강보험심사평가원에 따르면 대사이상에 따른 비알코올성 지방간 환자는 2014년 2만5000명에서 2024년 13만8000명으로 약 5.5배 늘었다. 삼성화재 건강DB에서도 지방간 관련 실손보험금 지급 고객이 2015년 1만2000명에서 2025년 2만3000명으로 약 2배 증가했다.

[자료=삼성화재]

특히 젊은층 중심의 지방간 확산세가 확인됐다. 삼성화재 분석 결과 20대 지방간 유병률은 10년간 인구 10만명당 148명에서 216명으로 약 1.5배, 30대는 355명에서 443명으로 1.2배 이상 늘었다. 아울러 지방간 환자의 절반은 ▲고혈압 ▲당뇨병▲고지혈증을 함께 보유해 대사질환과의 연관성이 높은 것으로 나타났다.

하지만 지방간은 증상이 없어 치료 시기를 놓치는 사례가 많다. 질병관리청 연구에 따르면 지방간 환자의 79.9%는 건강검진에서 우연히 질환을 발견했으며, 이후 의료기관을 찾아 치료를 시작한 비율은 57.7%에 그쳤다.

삼성화재가 지방간 진단 고객 1만1193명을 10년간 추적 분석한 결과에서는 조기 관리의 중요성이 입증됐다. 지방간 환자의 4.0%는 간경변으로, 1.5%는 간암으로 진행됐다. 특히 당뇨병 동반 환자의 10년 내 간경변 진행률은 5.2%로, 만성질환이 없는 환자(3.9%)보다 1.3%포인트 높았다.

질환이 악화할수록 의료비 부담도 급증했다. 만성 바이러스성 간염 단계에서는 의료비 부담이 상대적으로 낮았으나, 간경변으로 진행하면 1인당 의료비가 약 3.9배, 간암 진단 시에는 약 7.3배까지 증가했다.

간경변 진행 후에는 합병증과 간암 발생 위험이 높아졌다. 2015년 간경변 진단 고객 960명 중 10.1%가 간암으로 진행했고, 약 30%는 ▲복수(21.1%) ▲위식도정맥류(11.1%) ▲복막염(3.5%) 등 합병증을 겪었다. 합병증 발생 시 사망 위험과 중환자실 이용률이 높아지며 의료비 부담도 늘어났다.

회복이 불가능한 단계에서는 간이식이 시행되는데, 간경변 환자의 11.1%, 간암 동반 간경변 환자의 13.3%가 간이식을 받은 것으로 집계됐다. 간이식은 수술비 외에도 이식 전 검사, 중환자실 치료, 면역억제제 복용 및 장기 추적관리가 이어져 장기간 경제적 부담을 유발한다.

의료계에서는 대사질환 관련 지방간이 만성 간질환의 주요 원인으로 부상함에 따라, 간경변 진행 가능성이 높은 환자를 조기 선별하고 간섬유화 검사 등을 실시해야 한다고 조언한다.

지방간 예방의 기본은 체중 관리다. 체중의 5~10%를 감량하면 개선 효과를 기대할 수 있으며, 최근 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료를 위한 GLP-1 계열 신약 연구가 진행되며 약물치료의 역할도 커질 전망이다.

삼성화재 장기미래가치연구소는 "젊은층의 지방간 증가세가 뚜렷한 만큼 조기 발견과 고위험군 관리가 중요하다"며 "앞으로도 질환별 치료 현황과 의료비를 분석해 보장 수요를 살피겠다"고 밝혔다.

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