열관리부터 로봇까지…현대위아, 50주년 '테크 위크' 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대위아가 20일부터 25일까지 의왕연구소에서 창립 50주년 기념 테크 위크 전시회를 열었다.
- 행사에서 CES 2026 출품 HVAC 차량과 미래 모빌리티 구동부품, 로봇 등 첨단 기술을 임직원·고객에게 체험하게 했다.
- 과학 커뮤니케이터 특강과 임직원 가족 대상 오픈 랩을 진행하며 기술 교류와 미래 기술 공유 문화를 확대하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대위아가 창립 50주년을 맞아 열관리 시스템과 구동부품, 로봇, 방산 등 미래 기술을 한자리에 모은 체험형 전시회를 열었다.
현대위아는 지난 20일부터 25일까지 경기도 의왕시 의왕연구소에서 '테크 위크'를 개최했다고 27일 밝혔다. 행사에는 임직원과 고객, 임직원 가족 등 약 2000명이 참여했다.
현장에는 올해 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 공개한 분산배치형 HVAC 체험 차량이 전시됐다. 이 시스템은 인공지능과 각종 센서를 활용해 탑승객의 체온과 냉·온감, 실내 온습도, 개인 취향을 반영한 공조 환경을 제공한다.
현대위아는 미래 모빌리티용 구동부품인 능동형 롤 안정화 장치와 듀얼 등속조인트도 선보였다. 능동형 롤 안정화 장치에는 자동차 업계 최초로 로봇 기술인 직렬탄성 액추에이터를 적용해 토크 제어 정밀도를 높이고 외부 충격과 진동을 줄였다.
듀얼 등속조인트는 두 개의 등속조인트를 직렬로 연결해 최대 52도의 조향각을 구현한 부품이다. 관람객들은 선회 반경이 다른 미니카를 직접 조종하며 기술 차이를 체험했다.
임직원을 대상으로 과학 커뮤니케이터 궤도의 기술 특강도 진행됐다. 행사 마지막 날인 25일에는 임직원 가족 약 700명을 초청해 기술 체험과 로봇 만들기, 연구소 투어 등을 진행하는 '오픈 랩' 행사를 열었다.
현대위아 관계자는 "사업부 간 기술 교류를 넓히고 미래 기술 방향을 함께 공유하는 문화를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com