KT, 장기 이용고객 대상 '초대드림' 공개...에버랜드·KT위즈파크 초청

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누적 36만명 고객 응모...뮤지컬 초청도 계획

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT 2026년 KT 장기이용 고객을 위한 5월 '초대드림' 혜택을 공개했다.

'초대드림'은 KT 장기고객을 대상으로 스포츠 경기, 놀이공원, 캠핑 등 다양한 문화·여가 이벤트에 초청하는 체험형 프로그램이다.

KT 2026년 KT 장기이용 고객을 위한 5월 '초대드림' 혜택을 공개했다. [사진= KT]

KT는 올해 매달 새로운 문화 체험을 제공하는 '초대드림'과 함께 가족이 야구 관람과 캠핑을 동시에 즐길 수 있는 'KT위즈파크 캠핑존 초대드림'을 운영한다고 6일 밝혔다.

5월 '초대드림' 혜택은 가정의 달을 맞아 가족이 함께 즐길 수 있는 에버랜드 초청 행사로 마련했다. KT는 총 300명 규모의 가족 고객을 초청해 놀이공원 자유이용권을 제공하며 현장에서는 KT 장기고객을 위한 브랜드 포토존과 SNS 연계 이벤트를 통해 다양한 추억과 경품을 제공할 예정이다.

'초대드림'은 KT 모바일·인터넷·TV 상품 이용 기간을 합산해 5년 이상인 장기고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

응모는 KT닷컴 내 '장기고객 감사드림 프로그램'을 통해 가능하며 신청은 5월 14일까지 진행된다. 당첨자는 5월 18일 개별 안내된다.

'초대드림'은 이번이 13회째 행사로 현재까지 누적 36만명의 고객이 응모했다. 지난 4월 진행된 KT위즈파크 캠핑존 초대 행사에는 2만4000명이 응모하기도 했다.

KT는 이러한 고객 호응에 힘입어 6월 KT위즈 홈경기 초청, 7월 KT지니뮤직이 제작한 뮤지컬 '그날들' 초청 등 월마다 다른 체험형 프로그램을 이어가며 장기고객 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

김영걸 KT 커스토머사업본부장 상무는 "오랜 기간 KT를 이용해 주신 고객들께 감사의 마음을 담아 이번 장기고객 초대드림 행사를 준비했다"며 "항상 고객의 목소리에 귀 기울이며 고객 서비스 개선을 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com