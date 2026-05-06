합수본, 통일교 10여곳 압수수색…한학자 횡령 의혹 수사

AI 핵심 요약beta
- 검경 합수본이 6일 한학자 통일교 총재 횡령 혐의로 시설 압수수색했다.
- 천정궁, 서울본부, 효정글로벌통일재단 등 10여곳에 영장 집행했다.
- 교단 자금 횡령·비자금 조성 여부를 수사한다.
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한학자 총재 비자금 조성 등 조사 전망
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 통일교 정교유착 비리 의혹을 수사 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 한학자 통일교 총재의 횡령 혐의와 관련해 통일교 시설을 압수수색했다.
6일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전부터 통일교 천정궁, 서울본부, 효정글로벌통일재단 등 10여곳에 대한 압수수색을 진행하고 있다.
압수수색 영장에는 한 총재를 비롯한 통일교 관계자의 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·업무상 횡령 등 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.
앞서 합수본은 지난 1월 통일교 시설에 대해 두 차례 압수수색했는데 횡령 혐의로는 첫 강제수사에 나선 것이다. 합수본은 이번 압수수색을 통해 한 총재가 교단 내부 자금을 횡령해 비자금을 조성했는지 여부 등을 들여다볼 전망이다.
yek105@newspim.com