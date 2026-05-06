엔화, 또 다시 155엔대로 급등...추가 시장개입 관측

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 6일 아시아 외환시장에서 엔화가 또 다시 달러 대비 급등세를 보이며 1달러=155엔대까지 상승했다.

시장 일각에서는 일본 정부와 일본은행(BOJ)이 4월 30일에 이어 추가로 엔화 매입 개입에 나섰다는 관측이 나오고 있다.

직전까지 157.80엔 안팎에서 움직였던 점을 감안하면, 단시간에 2엔 이상 큰 폭의 변동이 발생한 셈이다. 오후 2시 현재는 1달러=155.87엔 부근에서 추이하고 있다.

일본 정부와 BOJ는 4월 30일 엔화 매입 개입을 단행했다. 직전에 가타야마 사츠키 재무상이 "이제 단호한 조치를 취할 시점이 가까워지고 있다"고 말했고, 미무라 아츠시 재무관도 "최후의 대피 권고"라고 언급하는 등 강한 어조로 엔저를 견제한 바 있다.

개입 직전 160엔대에서 움직이던 엔화는 시장 개입 이후 한때 155.50엔대로 급등했다.

이후에도 변동성 높은 흐름이 이어지고 있다. 5월 1일과 일본이 공휴일이었던 4일에도 엔화는 달러 대비 157엔대 초반에서 155엔대로 급등하는 장면이 있었다.

가타야마 재무상은 4일(현지시간) 방문지인 우즈베키스탄에서 환율 개입 여부와 관련한 질문에 "노코멘트"라고 밝혔다. 같은 날 밤에도 "투기적 움직임에는 단호한 조치를 취하겠다. 그 이상 구체적으로는 말하지 않겠다"고 말했다.

최근 한 달간 달러/엔 환율 추이 [자료=블룸버그]

goldendog@newspim.com