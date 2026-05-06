"이재명 정부선 절대 불가"…이장우, 허태정 '행정통합' 맹비난

6일 제2차 교통혁명 기자회견서 행정통합 이슈 재점화

허태정 "당선 즉시 추진"...이장우 "대전 소멸시키는 길"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 6일 허태정 더불어민주당 후보를 향한 공세 수위를 끌어올렸다. 특히 대전충남 행정통합 이슈를 두고 "이재명 정부에서는 절대 통합하지 않겠다"고 못 박으며 허 후보의 '행정통합 즉각 추진'을 정면 비판했다.

이 후보는 이날 대전천 하상도로 공약 발표 기자회견 자리에서 "민주당이 제출한 행정통합 법안은 사실상 '깡통 법안' 수준"이라며 "그런 방식의 통합은 대전을 발전시키는 게 아니라 오히려 쇠락하게 만들 수 있다"고 주장했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 6일 자신의 선거사무소에서 실효성 없는 '행정통합' 추진 반대했다. 2026.05.06 nn0416@newspim.com

그는 "대전은 전국 지방도시 가운데 드물게 인구가 증가하고 산업이 팽창하는 도시"라며 "청년들이 몰리는 도시인 만큼 통합은 신중에 신중을 기해야 한다"고 강조했다. 이어 "지방분권에 대한 철학도 없이 통합부터 밀어붙이는 건 대전을 소멸시키는 길"이라며 "적어도 대전충남이 요구했던 수준의 특례와 권한 이양이 법안에 담겨야 하는데 민주당 법안에는 그런 내용이 없다"고 비판했다.

특히 최근 광주·전남 행정통합 논의 과정에서 관련 예산이 전액 삭감된 사례를 언급하며 민주당 정부의 지방분권 의지에도 의문을 제기했다. 이 후보는 "광주·전남에서도 통합 예산이 사실상 제로화되면서 지역사회 반발이 거세지 않았느냐"며 "결국 기존 SOC 사업비를 끌어다 얹어놓고 '통합 지원'이라고 포장하는 식이면 지방만 피해를 보게 된다"고 말했다.

이는 최근 언론과의 인터뷰를 통해 행정통합 즉각 추진을 공약한 허태정 후보와 뚜렷한 대비를 이루는 대목이다. 허 후보 측은 그동안 충청권 메가시티와 광역생활권 구축 필요성을 강조하며 행정통합 찬성 입장을 유지해왔다.

반면 이 후보는 "현재 민주당식 통합 논의는 대전의 정체성과 자율성을 약화시킬 가능성이 크다"며 통합 반대 전선을 분명히 하고 있다.

그러면서 이장우 후보는 허태정 후보를 향한 공개 토론 요구도 다시 꺼내 들었다. 이 후보는 "분야별 정책 토론 10회를 제안했는데 아직까지 답이 없다"며 "유튜브 생중계를 통해 대전 현안을 놓고 시민 앞에서 공개적으로 토론하자"고 재차 요구했다.

이어 "대전의 모든 현안을 놓고 지난 4년, 8년 동안의 시정 성과와 문제를 모두 토론할 수 있다"며 "응하기만 하면 의제와 방식은 실무적으로 협의하면 된다"고 말했다.

또 허 후보 공약과 관련해서도 "대전의료원, 교도소 이전, 재건축, 산업단지 개발 등 대부분 현재 대전시가 추진 중인 사업들"이라며 "새로운 비전 없이 기존 사업을 재포장한 수준"이라고 비판했다. 그러면서 "대전을 노잼도시로 만든 '무능한 후보'"라며 "공약도 대부분 맹탕 수준"이라고 공세를 이어갔다.

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