동해시, 묵호동 노후 해수공급 시설 정비...1186m 관로 교체

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 6일 묵호동 노후 해수공급시설을 정비한다.
- 까막바위부터 태평양수산 구간 육상관로 1186m를 교체한다.
- 5억원 투입해 6월 완료, 수산물 위생과 관광 환경을 강화한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 여름철 관광 성수기를 대비해 묵호동 지역의 노후 해수공급 시설을 정비하는 '해수공급시설 개선사업'을 추진한다고 6일 밝혔다.
이번 사업은 묵호동 까막바위부터 태평양수산 구간의 해수 공급용 육상관로를 교체해 위생적이고 안정적인 해수 공급체계를 구축하는 것이 목적이다.
시는 총 5억 원의 예산을 투입해 1186m의 해수인입 육상관로를 교체할 계획이며 오는 6월에 공사를 완료할 예정이다.
이번 시설 정비를 통해 묵호동과 인근 해역을 이용하는 수산물 업소에 쾌적하고 안정적인 해수 공급이 가능해질 전망이다. 이는 시민과 관광객이 안심하고 수산물을 소비할 수 있는 환경 조성에 기여할 것으로 예상된다.
아울러 여름철 관광객 증가에 대응한 선제적 시설 개선은 지역 수산물 경쟁력 강화와 묵호항 및 까막바위 일대의 관광 이미지를 제고하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
동해시 박욱기 해양수산과장은 "이번 사업은 노후 해수공급시설을 개선해 지역 상권과 관광 환경을 지원하기 위한 것"이라며 "안전하고 신뢰받는 수산·관광 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.
onemoregive@newspim.com