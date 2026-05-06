양양군, 지하시설물 전산화 사업 마무리 단계...629.6km 전산화

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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군은 지반침하 사고 예방을 위한 지하시설물 전산화 사업을 올해 마무리 단계로 추진하고 있다고 6일 밝혔다.

이 사업은 2022년부터 2026년까지 총 37억 3950만 원을 투입해 진행되고 있으며 상수관로, 하수관로, 도로시설물 등 629.6km에 대한 정보가 공간정보시스템(GIS) 기반으로 전산화되고 있다.

지하 시설물 전산화 사업.[사진=양양군] 2026.05.06 onemoregive@newspim.com

이 사업은 지하에 매설된 다양한 인프라의 위치 및 속성 정보를 정밀 측량해 데이터베이스(DB)로 구축하는 핵심 프로젝트로 지하 안전관리 체계를 근본적으로 강화하는 데 중점을 두고 있다.

특히 최근 발생한 노후 상·하수관로 파열에 의한 지반침하 사고 사례가 늘어나고 있어, 지하시설물에 대한 정밀 관리의 필요성이 커지고 있다. 실제로 국토안전관리원이 발표한 '2025 지하안전 통계연보'에 따르면 2020년부터 2024년까지 발생한 지반침하 사고 867건 중 45%가 하수관로 손상으로 인해 발생했다.

군은 현재 강현면, 서면, 손양면, 현북면 일부 구간 484.1km에 대한 기반자료 구축을 완료했다. 2026년에는 현북면 일부와 현남면 145.5km 구간을 추가로 전산화해 사업을 최종 완료할 예정이다.

이번 사업이 완료되면 지하시설물의 위치를 사전에 정확히 확인할 수 있어 무분별한 굴착공사로 인한 사고를 예방하고 사고 발생 시 신속히 대응할 수 있을 것이라는 전망이다.

군 관계자는 "정확한 지하시설물 정보는 재난 대응의 골든타임을 확보하는 핵심 기반"이라며 "이번 사업을 통해 양양군이 보다 안전한 스마트 도시로 발전할 것으로 기대한다"고 전했다.

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