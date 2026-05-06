삼척시, 오분동 교차로 개선사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 6일 국도7호선 오분동 교차로 개선 계획을 발표했다.
- 오분교~남초등학교 앞 불규칙 구조를 정비해 대형차량 사고를 예방한다.
- 삼척교 사거리에는 인도 확장과 보조신호등을 설치해 보행자 안전을 높인다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 6일 국도7호선 오분동 교차로 및 삼척교 사거리의 교통사고 위험을 줄이기 위한 개선 계획을 발표했다.
시는 오분동 46-3번지 일대(오분교~남초등학교 앞)의 교통사고 예방을 위해 불규칙한 교차로 구조를 정비하는 '국도7호선 오분동 교차로 개선사업'을 추진할 예정이다.
해당 구간은 대형 차량 통행이 잦고 구 국도와 현재 국도7호선이 만나는 지점이 기형적 형태를 띠어 교통사고 위험이 우려되는 곳으로, 시는 상반기 내 도시관리계획 변경과 실시설계를 마무리할 계획이다. 하반기에는 본격적인 공사를 시작할 예정이다.
또한 시는 교통사고가 빈번히 발생하는 삼척교 사거리(정상동 132-2 일원)에서 인도 확장, 교통섬 설치, 보조신호등 추가 설치 등을 통해 교통 흐름과 보행자 안전성을 높일 방침이다.
김성열 건설과장은 오분동 교차로 개선이 주민들의 오랜 숙원이라는 점을 강조했다. 그는 "교통 흐름을 원활하게 하고 사고 예방 효과를 기대하고 있다"며 "이번 사업으로 안전한 도로환경을 조성해 시민이 느낄 수 있는 교통 편의 및 정주 여건 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com