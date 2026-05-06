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美 4월 ADP 민간고용 10.9만명 증가…예상 웃돌며 '금리 인하 기대 약화'

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AI 핵심 요약

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  • 미국 ADP가 6일 4월 민간 고용 10만9000명 증가를 발표했다.
  • 임금 상승률은 4.4%로 둔화됐으나 교육·헬스케어 등 일부 업종에 집중됐다.
  • 노동시장 견조로 연준 금리 인하 기대가 약화되고 8일 고용보고서를 주목한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"고용은 늘었지만 특정 업종 집중"…양극화 심화
"저고용·저해고 구조"…금리 동결 압력 유지
시장, 고용보고서 주목…"추가 확인 필요"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 민간 고용이 예상보다 강한 증가세를 보이며 노동시장의 견조함을 재확인했다. 이에 따라 인플레이션이 높은 수준을 유지하는 상황에서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대는 한층 약화되는 모습이다.

민간 고용 조사업체 ADP는 4월 기업들이 10만9000개의 일자리를 추가했다고 6일(현지시간) 밝혔다. 이는 전월(6만1000개)보다 늘어난 데다 시장 예상치(8만4000개)를 웃도는 수준이다. 3월 수치는 1000개 하향 조정됐다.

임금 상승률은 다소 둔화됐다. 동일 직장 근로자의 임금은 전년 대비 4.4% 상승해 전달보다 0.1%포인트 낮아졌다.

휴스턴 커피전문점의 바리스타 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "고용은 늘었지만 특정 업종 집중"…양극화 심화

고용 증가세는 일부 업종에 집중됐다. 교육·헬스케어 부문이 6만1000명 증가로 가장 큰 비중을 차지했고, 무역·운송·유틸리티가 2만5000명 늘었다. 건설업은 1만 명, 금융업은 9000명 증가했다.

반면 전문·비즈니스 서비스는 8000명 감소하며 업종 간 온도차가 뚜렷했다. 레저·숙박과 정보 서비스는 각각 4000명씩 증가했다.

기업 규모별로는 50명 미만 소기업이 6만5000명, 500명 이상 대기업이 4만2000명을 각각 늘린 반면, 중간 규모 기업은 상대적으로 부진한 모습을 보였다.

ADP의 넬라 리처드슨 수석 이코노미스트는 "대기업과 소기업은 고용을 확대하고 있지만 중간 규모 기업은 둔화되고 있다"며 "복잡한 경제 환경에서 대기업은 자금력, 소기업은 기동성이 강점으로 작용하고 있다"고 설명했다.

◆ "저고용·저해고 구조"…금리 동결 압력 유지

이번 지표는 고용이 완만하게 증가하는 동시에 해고도 제한적인 '저고용·저해고' 환경이 지속되고 있음을 보여준다. 기업들이 경기 불확실성 속에서도 인력 감축은 자제하면서 신규 채용 역시 신중하게 접근하고 있는 것이다.

관세 정책과 중동 전쟁 여파로 물가 상승 압력이 지속되는 가운데, 노동시장까지 견조한 흐름을 보이면서 연준의 금리 인하 필요성은 더욱 낮아지고 있다.

연방공개시장위원회(FOMC)는 지난주 기준금리를 다시 동결했으며, 이례적으로 4명의 위원이 반대 의견을 제시했다. 특히 일부 위원은 향후 금리 인하 가능성을 시사하는 문구를 삭제해야 한다고 주장했다.

◆ 시장, 고용보고서 주목…"추가 확인 필요"

시장에서는 이제 8일(금요일) 발표될 노동부 비농업 고용보고서에 주목하고 있다. 월가에서는 5만5000명의 고용 증가와 실업률 4.3% 유지를 예상하고 있다.

ADP 지표는 민간 고용만 반영하는 반면, 노동부(BLS) 통계는 정부 고용까지 포함한다는 점에서 차이가 있다. 다만 ADP는 중소기업 비중이 높아 고용 흐름을 선행적으로 보여주는 지표로 활용된다.

전문가들은 "고용이 예상보다 강하게 유지될 경우 연준의 금리 동결 기조가 장기화될 가능성이 높다"고 보고 있다.

koinwon@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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