뉴욕증시 개장 전 특징주...AMD·슈퍼마이크로·코닝↑ VS 솔라엣지·아리스타네트웍스·데본에너지↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 6일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 가이던스 발표가 이어지며 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

특히 인공지능(AI) 관련 수요 확대 기대와 기업별 실적 차이가 투자심리에 영향을 미쳤다.

슈퍼마이크로컴퓨터 로고 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)

반도체 업체 AMD는 강한 가이던스를 제시하면서 주가가 18% 급등했다.

회사는 2분기 매출을 112억달러(±3억달러)로 예상해 시장 예상치 105억2000만달러를 웃돌았다. 1분기 실적도 매출과 이익 모두 기대치를 상회했다.

◆ 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)

서버 업체 슈퍼마이크로컴퓨터는 13% 상승했다. 4분기 주당순이익 전망이 65~79센트로 제시돼 시장 예상치 55센트를 크게 웃돌았다.

◆ 월트 디즈니(DIS)

디즈니는 회계연도 2분기 매출이 시장 기대치를 웃돌면서 4.3% 상승했다. 스트리밍과 테마파크 사업 호조가 실적을 견인했다.

◆ 코닝(GLW)

코닝은 엔비디아(NVDA)와의 협력 발표 이후 주가가 19% 급등했다. 신규 생산시설 구축을 통해 광학 기술 생산 능력을 크게 확대할 계획이다.

◆ CVS 헬스(CVS)

CVS 헬스는 1분기 실적이 예상치를 웃돌면서 5% 상승했다. 회사는 연간 실적 전망도 상향 조정했다.

◆ 우버(UBER)

우버는 매출이 예상보다 소폭 낮았음에도 불구하고 가이던스 호조에 힘입어 8.5% 급등했다.

◆ 레스토랑 브랜즈 인터내셔널(QSR)

레스토랑 브랜드 인터내셔널은 실적이 기대치를 웃돌며 2.1% 상승했다.

◆ 다비타(DVA)

다비타는 1분기 실적 호조와 가이던스 상향에 6% 상승했다.

◆ 크래프트 하인즈(KHC)

크래프트 하인즈는 매출과 이익이 모두 예상치를 웃돌며 2% 이상 상승했다.

◆ 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO)

아폴로 글로벌 매니지먼트는 운용자산 증가에 힘입어 3% 상승했다.

◆ 맵리베어(CART)

맵리베어는 실적은 기대에 못 미쳤지만 매출이 예상에 부합하면서 1.5% 상승했다.

▷ 하락 종목

◆ 제이콥스 솔루션스(J)

제이콥스 솔루션스는 실적이 예상치를 웃돌았음에도 불구하고 주가는 1% 하락했다.

◆ 아리스타 네트웍스(ANET)

아리스타 네트웍스는 마진이 기대치를 소폭 밑돌면서 주가가 하락했다.

◆ 솔라엣지 테크놀로지스(SEDG)

솔라엣지는 예상보다 큰 손실을 기록하면서 3% 하락했다.

◆ 루시드 그룹(LCID)

루시드는 실적 부진으로 4.5% 하락했다.

◆ 클라비요(KVYO)

클라비요는 가이던스 실망과 CFO 교체 소식에 18% 급락했다.

◆ 스카이웍스 솔루션스(SWKS)

스카이웍스는 가이던스 발표에도 불구하고 주가가 4% 하락했다.

◆ 데본 에너지(DVN)

데본 에너지는 실적이 기대치를 밑돌면서 6% 이상 하락했다.

◆ 에너지주: APA 코퍼레이션(APA)·옥시덴털 페트롤리엄(OXY)·코노코필립스(COP)·엑슨모빌(XOM)·셰브론(CVX)

에너지주는 유가 하락 속 약세를 보였다. APA 코퍼레이션은 8% 이상 하락했고, 옥시덴털 페트롤리엄은 7%, 코노코필립스는 5.5% 떨어졌다. 엑슨모빌과 셰브론도 각각 4% 이상 하락했다.

koinwon@newspim.com