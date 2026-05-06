동해시, '생존수영 교육기관 안전인증' 4년 연속 유지

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시시설관리공단은 6일 근로자종합복지회관 수영장이 (사)대한생존수영협회로부터 '생존수영 교육기관 안전인증'을 4년 연속으로 유지했다고 밝혔다.

생존수영 교육기관 안전인증제는 수영장 내 안전장비 구비 여부와 안전관리 수칙, 교육 적합성 및 위생 상태 등을 종합적으로 평가하는 제도로, 2022년 최초 인증 이후 매년 안전 인증을 재획득하며 체계적인 안전관리를 입증하고 있다.

동해시 근로자복지회관 수영장.[사진=동해시청]

공단은 생존수영 교육의 질을 높이기 위해 수영강사의 관련 자격 취득을 적극 지원하고 있으며 단순한 수영 교육에 그치지 않고 위기 대응 능력 향상을 위한 교육기관으로서의 기능을 확대하고 있다.

현재까지 동해시 내 7개 초등학교에서 936명의 학생이 생존수영 프로그램에 참여했으며 오는 7월에는 초등학생을 위한 교육이 예정되어 있고 하반기에는 일반 성인 대상으로도 생존수영 교실이 운영될 계획이다.

또한 국립수산과학원 등과 협력해 선박 근무자와 해양 선원을 위한 해상 위기 상황 대응 교육도 준비하고 있다.

이용빈 이사장은 "이번 4년 연속 재인증은 공단의 부단한 안전관리와 시민의 관심이 어우러진 성과"라며 "앞으로도 공신력 있는 인증을 바탕으로 안전한 교육 환경을 유지하고 생존수영 교육기관으로서의 책임을 다할 것"이라고 말했다.

onemoregive@newspim.com