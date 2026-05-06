'경북교육감 출마' 김상동, 매머드급 필승 진용 구성...초·중등·교육행정 총망라

AI 핵심 요약beta
- 김상동 경북교육감 예비후보가 6일 교육 전문가들로 매머드급 선대위를 구성했다.
- 지역 교육 선대위원장들에게 임명장을 수여하며 표밭일구기에 들어갔다.
- 김준호 공동선대위원장 필두로 현장 밀착형 조직을 완성하고 필승을 다짐했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 김상동 경북교육감 예비후보가 교육 전문가들로 구성된 매머드급 선거 대책위원회를 구성하고 본격적인 표밭 일구기에 들어갔다.
김상동 예비후보 선거 캠프는 6일 지역 교육 선대위원장들을 대상으로 임명장을 수여했다고 밝혔다..
이날 진용을 드러낸 교육 선대위는 김준호 공동 선대위원장을 비롯, 포항, 안동, 구미, 경산, 경주 등 경북 전역을 아우르는 교육계 전직 고위 인사들로 구성됐다.
김 예비후보는 김 공동선대위원장을 필두로 각 지역별 초등·중등교육, 교육 행정 분야를 세분화해 위원장을 임명하면서 현장 밀착형 선거 조직을 완성했다.
김준호 공동선대위원장은 환영사를 통해 "경북 교육의 새로운 미래와 필승을 다짐하며 이 자리에 한걸음에 달려와 주신 위원장님들께 깊이 감사드린다"며 캠프의 강한 결속력을 강조했다.
김상동 예비후보는 "오늘 임명되신 위원장님들은 경북 교육의 어제와 오늘을 누구보다 잘 아시는 현장의 산증인이자, 내일을 이끌어갈 든든한 동반자"라며 "여러분의 지혜와 열정을 하나로 모아 정체된 경북 교육에 새바람을 일으키고 진정한 상생과 동행의 교육 대전환을 반드시 이뤄내자"고 필승을 호소했다.
nulcheon@newspim.com