'13개 의혹' 김병기 조만간 결론 나오나….경찰, 보강 수사중

AI 핵심 요약beta
- 서울경찰청이 6일 김병기 무소속 의원의 13개 의혹 수사를 보강한다.
- 지난달 10일 7차 조사 후 결론 예상됐으나 한 달째 장기화된다.
- 일괄 송치 여부 미정이며 늦장 수사 비판이 나온다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난 달 10일 7차 조사...수사 지연 비판도
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 차남 편입학 특혜 등 13개 의혹을 받고 있는 김병기 무소속 국회의원에 대한 수사가 장기화되면서 경찰의 결론 시점에 대한 관심이 쏠린다.
6일 뉴스핌 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 현재까지 김 의원의 각종 의혹에 대한 보강 수사를 이어가고 있다. 혐의들을 일괄 송치할지, 분리 송치할지에 대해서는 결정된 바가 없는 것으로 전해졌다.
경찰이 지난 달 10일 김 의원을 불러 7차 조사를 마치면서 조만간 결론이 날 것으로 예상됐으나 한 달 가까이 결론이 나지 않은 상황이다.
경찰은 앞서 김 의원 혐의 유무가 판단되는 일부 사건에 대해 먼저 송치하거나 불송치 등 결론을 낸다는 계획을 밝혔다. 지난 27일 정례 기자간담회에서는 김 의원 수사 관련 "아직 수사 안 된 부분도 있다"고 말했다. 일각에서는 수사를 전체적으로 마무리한 후 전체 혐의를 일괄 송치할 것이라는 전망도 나왔지만 현재까지 확정된 사항은 없는 것으로 알려졌다. 경찰은 김 의원의 각종 의혹에 대한 보강 수사를 진행중이다.
김 의원이 받고 있는 의혹은 ▲공천 헌금 수수 ▲경찰 수사 무마 ▲자녀 편입 및 취업 청탁 ▲배우자 업무추진비 유용 의혹 ▲항공사 숙박권 수수 ▲쿠팡 오찬과 인사 불이익 요구 ▲대형병원 진료 특혜 등 13가지다.
수사 장기화에 따라 '늦장 수사', '봐주기 수사'라는 비판도 나왔다. 지난해 9월 처음으로 의혹이 제기된 이후 현재까지 결론이 나지 않았다.
일각에서는 오는 6월 3일 치러지는 지방 선거 이후 결론이 날 수 있다는 전망까지 나왔다.
김 의원 신병 확보 문제도 남아있다. 앞서 김 의원은 지난 8일 6차 소환 당시 "구속영장이 신청될리 있겠냐"며 자신감을 드러냈다.
gdy10@newspim.com