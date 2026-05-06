건보공단, 비급여 가격 정보 한눈에…'비급여 정보 포털' 개편

중앙·평균·최저·최고가격 표시에서

다빈도 기반 중앙·최저 가격으로 표기

지역별 가격 차이 색상으로도 구분

항목·지역별 가격 비교 기능도 추가

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 중앙·평균·최저·최고 가격으로 보여지던 '비급여 정보 포털'의 비급여 항목 표시 방식이 중앙 가격과 최저 가격 중심으로 바뀐다. 지역별 가격 차이도 색상 명도로 명확히 구분돼 한눈에 가격을 비교할 수 있게 된다.

국민건강보험공단은 지난달 30일 국민이 비급여 진료 항목과 비용 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 '비급여 정보 포털'을 개편했다고 6일 밝혔다.

비급여 항목은 국민건강보험 제도에서 건강보험 혜택이 적용되지 않는 진료 항목이다. 건강보험 혜택이 적용되는 '급여' 항목은 공단과 환자가 비용을 나눠 내지만 비급여 항목은 환자가 비용을 100% 전액 부담해야 한다.

비급여 정보 포털 누리집 주요 개편 사항 [자료=국민건강보험공단]

'비급여 정보 포털'은 국민 의료 선택권을 강화하고 비급여 진료비의 투명성을 높이기 위해 공단에서 운영 중인 정보 제공 플랫폼이다. 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목 가격, 안전성·효과성, 주요 질환·수술별 진료비용 등의 정보를 한 곳에서 제공하는 비급여 통합 정보 제공 포털 사이트다.

건보공단은 이용자 중심으로 가격 정보 공개 방식을 개선했다. 기존에는 의료기관이 비급여 보고제도를 통해 제출한 비급여 가격 전체 자료를 기준으로 전국의 비급여 항목별 중앙·평균·최저·최고 가격을 산출해 제공했다. 실제 가격 수준을 직관적으로 안내하기 위해 다빈도 제출 가격 기반의 중앙 가격과 최저 가격을 표출하고 지역별 가격 차이에 따른 색상 명도를 구분해 표시하도록 개선했다.

가격 차이를 한눈에 확인할 수 있는 가격 비교 기능도 추가했다. 항목별로는 최대 3개 항목, 지역별로는 최대 4개 지역에 대한 가격 비교가 가능하도록 해 이용자는 가격 차이를 한눈에 확인할 수 있다.

입원 질병에 대한 진료비 정보도 확대한다. 건강보험 요양급여비용 청구내역을 기반으로 '진료비정보시스템'을 구축해 뇌출혈, 자궁경부암 등 국민적 관심이 높은 210개 주요 입원 질병의 진료비 정보를 제공한다. 건보공단은 국민이 입원 시 발생할 수 있는 의료비를 미리 예측하고 대비할 수 있도록 했다고 설명했다.

장애인, 고령자 등 정보 취약계층을 포함한 모든 이용자가 웹사이트를 불편 없이 정보를 이용할 수 있도록 '웹 접근성 품질 인증'도 확대됐다. 새롭게 개편된 '비급여 정보 포털'은 건보공단 대표 누리집과 모바일 앱 '건강보험25시'를 통해 접속 가능하다. 각종 포털 사이트에서 '비급여 정보 포털' 검색을 통해서도 확인할 수 있다.

김남훈 건보공단 급여상임이사는 "이번 개편은 국민이 비급여 가격을 보다 쉽게 접근하고 실제 진료 시 소요되는 비용을 사전에 예측해 대비할 수 있도록 지원하는 데 큰 의의가 있다"며 "국민의 알 권리 보장과 의료비 부담 완화에 기여할 수 있도록 사용자 중심의 서비스 개선과 정보 제공을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com