[르포] 아파트 브랜드도 ′팝업′ 홍보시대...GS건설 "젊은층과 접점 확대"

서울국제정원박람회 '엘리시안 포레스트' 연계

내달 19~31일 목동 팝업 진행..."자이 알릴 것"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = "통상 아파트 브랜드 체험 공간은 기존 입주 경험이 있는 40~50대 수요층의 관심이 집중되는 경우가 많습니다. 20~30대까지 브랜드 경험을 확장하기 위해 이번 팝업을 기획했습니다. 젊은 유동 인구와 트렌드 소비층이 밀집한 성수동을 장소로 택했습니다."(GS건설 권희진 신상품전략팀장)

6일 서울 성동구 성수동에 마련된 '하우스 자이' 팝업. 오전 10시 개관 시간이 되자 사전 예약 방문객 20명이 삼삼오오 모였다. GS건설 아파트 거주자뿐 아니라 재건축사업 조합원, 조명회사 직원, 인근 주민 등이 공간 곳곳을 둘러봤다. 각기 연령대와 직업은 달랐지만 이들은 GS건설의 주택 브랜드 '자이'에 관심을 갖고 방문했다고 입을 모았다.

팝업관을 찾은 이모(26)씨는 "아파트를 살 구체적인 계획이 있는 것은 아니지만 자이가 어떤 브랜드인지 궁금해 와봤다"고 말했다. 타 지역 자이 아파트에 살고 있다는 고모(45)씨는 "새로 조성되는 자이는 어떤 느낌인지 알고 싶어서 방문했다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = GS건설 '하우스 자이' 내 '유니트' 공간. 2026.05.06 blue99@newspim.com

GS건설은 '하우스 자이' 팝업을 이달 1일부터 15일까지 운영한다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지로, 30분 단위 회차별로 나눠 회당 20명씩 입장하는 방식이다. 방문은 네이버를 통한 사전 예약제로 진행된다.

GS건설에 따르면 이날까지 누적 방문객은 3000여 명이다. 회사 관계자는 "성수전략정비구역 1지구 재개발사업 조합원뿐 아니라 목동, 여의도 등 다양한 지역 주민들의 방문이 이어지고 있다"고 밝혔다.

팝업은 ▲대형 모형과 몰입형 콘텐츠가 결합된 '디오라마존' ▲하이엔드 커뮤니티 라이프를 다루는 '어메니티존' ▲실제 주거 공간의 일부를 구현한 '유니트' 등으로 구성된다. 이날 방문객들은 유니트 공간에 호응을 보였다. 해당 공간에는 성수전략1지구에 조성될 아파트 내부에서 바라보는 한강 조망을 가상으로 구현했다. 리모콘을 통해 층수를 조정하면서 각 층별로 바깥 풍경이 어떻게 보이는지 체험할 수 있다.

성수전략1지구에 도입될 조명 시스템에 대한 관심도 높았다. GS건설은 유니트 공간에 인간중심조명(HCL)을 조성했다. 조명 전문기업 알토와 협업한 상품이다. 아침, 점심, 저녁 등 각 시간대에 따라 조명의 온도와 밝기를 적용할 수 있는 시스템이다. 기상, 취침, 명상, 학습, 집중 등 다양한 기능이 존재한다. 현장 관계자는 "편리한 생활은 물론 주기에 맞춘 맞춤형 조명으로 건강한 생활을 누릴 수 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = GS건설이 서울국제정원박람회에 조성한 기업공원 '엘리시안 포레스트' 2026.05.06 blue99@newspim.com

GS건설은 '가든 자이' 공간을 통해 하우스 자이 팝업을 적극 홍보할 방침이다. 가든 자이 방문객들에게 하우스 자이 팝업의 존재를 안내하는 방식이다. 가든 자이는 서울숲 서울국제정원박람회의 기업정원으로 조성됐다. GS건설은 공간명을 '엘리시안 포레스트'로 정했다. 이상향을 뜻하는 '엘리시안(Elysian)'에서 비롯된 명칭이다.

'머무르고 싶은 공간'을 콘셉트로 기존 자연 환경 위에 이상적인 숲의 형태를 현대적으로 재해석했다. 느티나무, 목련, 이팝나무 등 다양한 나무가 존재한다. 제주에서 직접 공수한 팽나무 및 고사리류 식물과 은목서·황금용버들·백철쭉 등의 정원 수종을 혼합 식재했다.

가든 자이에는 초미세기포(UFB) 쿨링 미스트 시스템이 마련됐다. 미세한 물 입자를 공기 중에 분사해 주변 온도를 낮추고 쾌적함을 제공한다. 나무에는 야간 경관 조명이 설치됐다. 밤이 되면 조명을 통해 바닥이 물결이 흐르는 강처럼 표현된다. 이외에도 포토존, 가든 토크 프로그램 등 다양한 방문객 참여 콘텐츠가 진행되고 있다. 지난 1일부터 이날까지 포토존을 찾은 누적 방문객은 459명이다.

GS건설 신상품전략팀 황광일 책임은 "편안한 느낌을 주는 안식·안락의 숲을 지향했다"며 "방문객들이 걷는 길을 구불구불하게 조성해 직선 동선보다 주변을 둘러보고 햇살을 느낄 수 있도록 유도했다"고 설명했다. 이어 "공간의 완성은 사람인데 가든 자이 공간은 사람으로 꽉 찬다"며 "다수 방문객들이 힐링의 감정을 느꼈다고 전했다"고 덧붙였다.

향후 GS건설은 내달 19일부터 31일까지 목동에서 팝업을 진행할 예정이다. GS건설 관계자는 "지난해 인천국제공항에 선보였던 자이 브랜드 팝업이 인기가 많았다"며 "목동에서는 윤슬자이 분양을 앞두고 있고 해당 지역 재건축사업에도 관심이 많아 자이 브랜드를 더욱 알리고자 한다"고 말했다.

그러면서 "브랜드 팝업을 통해 잠재 고객들이 자이를 직간접적으로 느끼고 체험할 수 있도록 하고자 한다"며 "실제 판매를 목적으로 하는 모델하우스와는 차이가 있다"고 설명했다. 이어 "GS건설이 그동안 개발한 서비스 기술 등을 집약해 팝업관에서 소개한다"며 "자이가 생각하는 미래 주거의 모습을 팝업관에서 구현하고 브랜드 철학을 널리 알리고자 한다"고 했다.

blue99@newspim.com