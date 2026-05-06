강삼영 예비후보, 동해시 맞춤형 5대 공약 발표

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천곡동에 중학교 신설·광희 중고교 정상화·동해교육문화관 신설 등

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강삼영 강원도교육감 후보는 6일 고향인 동해 지역의 교육 공약을 발표했다.

현재 동해시는 인구의 33%가 천곡동에 거주하고 있으나 중학교가 없는 상황이다. 반면, 묵호와 북평 지역에는 7개의 중학교가 집중되어 있다.

이에 대해 강 후보는 "중학교 신설과 함께 신시가지인 천곡동에 교육·문화시설이 부족한 것도 해결해야 할 문제"라고 분석했다. 또한 동해는 대한민국의 수소·청정에너지 산업의 중심지로 빠르게 성장하고 있으며 2028년까지 동해·삼척에 국내 1호 수소 저장운송 특화단지가 조성될 예정이다. 그는 "지역산업에 특화된 인재 양성이 필요하다"는 입장을 밝혔다.

동해시에서 아침 인사를 하고 있는 강삼영 예비후보[사진=강삼영 선거사무소] 2026.05.06 onemoregive@newspim.com

주요 공약으로는 ▲천곡동 중학교 신설 및 교육문화복합시설 건립▲동해교육문화관 신설▲동해·삼척 수소·청정에너지 교육 벨트 구축▲수산업·국제물류 특성화학과 신설▲광희중·고 정상화가 포함됐다.

강 후보는 "동해 중학교를 천곡동에 신설함으로써 학군 불균형을 해소하고 통학환경 개선을 이룰 것"이라며 "교육문화복합시설도 함께 건립하여 주민들의 수요에 맞는 미래형 교육시설을 마련하겠다"고 밝혔다.

또한, 동해교육문화관 신설을 약속하며 "동해교육문화관은 아이들에게 독서토론·AI 학습·진로 프로그램을 제공하고 지역 주민에게는 평생 교육강좌를 개설해 지역 커뮤니티와 문화공간의 중심이 되게 하겠다"고 말했다.

더불어 수소·청정에너지 관련 계약학과 도입을 추진하고 동해·삼척 수소·청정에너지 교육 벨트를 조성하겠다고 밝혔다.

특히 대학과 협력해 전공 심화 프로젝트 수업을 고교에서 운영하고 졸업 후 기업과 공공기관 협업을 통해 지역 인재 전형을 확대할 예정이다.

마지막으로 동해상업고에 수산업 국제물류 특성화학과를 신설하고 기업 연계 취업형 교육과정을 운영해 해양·물류 중심의 실무형 인재를 양성할 계획이다.

지난 4년 동안 답보상태에 있는 광희중·고 정상화 지원도 약속하며 안정적인 교육환경을 보장하고 '지역과 함께 하는 교육'이라는 교육철학에 맞춰 지속적인 지원을 계획하고 있다.

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