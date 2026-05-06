고려아연, 1분기 영업익 7461억...전년비 157.2%↑'사상최대'

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매출액 6조720억...전년대비 58.4% 증가

1Q 영업이익률 12.3%...수익성 대폭 향상

105분기 연속 흑자...주당 5천원 배당 결의

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연(회장 최윤범)이 올해 1분기 또 다시 사상 최대 분기 실적을 경신했다.

6일 고려아연은 올해 1분기에 연결기준(이하 연결기준) 매출액 6조720억원, 영업이익 7461억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년동기 대비 매출액은 58.4%, 영업이익은 175.2% 증가한 것으로, 모두 분기 기준 사상 최대 규모다. 지난해 4분기에 이어 다시 한번 역대 최대 실적을 경신했다.

1분기 영업이익률은 12.3%로 지난해 1분기 대비 5.2%포인트(p) 증가했다. 지난해 4분기 영업이익률 대비 3%p 이상 개선된 수치다. '105분기 연속 영업흑자'도 달성했다.

올해 1분기는 지난 2월 발발한 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되고 유가를 포함한 원자재 가격이 급등하며 대내외 불확실성이 크게 고조됐지만, 최윤범 회장 등 경영진을 중심으로 제품 포트폴리오 다변화하고 수급 상황에 유연하게 대응하면서 호실적의 밑바탕을 마련했다는 설명이다.

회사측은 "안전자산 선호에 따른 금·은 등 귀금속 판매 확대와 가격 효과 뿐 아니라 첨단·방위 산업 필수 소재인 안티모니 등 핵심광물에 대한 높은 수요를 적극 흡수하면서 성장성과 수익성 향상을 모두 이뤄냈다"고 설명했다.

고려아연 로고. [사진=고려아연]

2022년 말 최윤범 회장 취임 이후 본격적으로 추진하고 있는 신사업 전략 '트로이카 드라이브(신재생에너지와 그린수소·이차전지 소재·자원순환 사업)'가 지난해부터 서서히 이익을 내기 시작한 점도 사상 최대 실적을 내는 데 힘을 보탰다. 특히 동(구리) 판매량 증가와 함께 자원순환 사업을 책임지는 페달포인트의 성장세가 눈에 띈다.

한편 고려아연은 6일 정기이사회를 열고 2026년 1분기 배당을 결의했다. 주당 배당금은 5000원으로 배당 기준일은 이달 21일이다. 배당금 총액은 1020억원 규모로 배당금 지급 예정일은 6월 5일이다.

이번 정기이사회에서는 황덕남 사외이사가 이사회 의장으로 재선임됐다. 고려아연은 트로이카 드라이브를 한층 고도화하는 동시에 미국 정부 등과 함께 총 74억달러(약 11조원)를 투자해 추진하는 '프로젝트 크루서블'의 성공을 위해서도 전사 역량을 집중할 계획이다.

고려아연 관계자는 "갑작스러운 전쟁 발발과 그에 따른 원자재 가격 상승, 공급망 악화에도 고려아연은 다양한 제품 포트폴리오와 안정적인 생산능력, 신사업 부문 성과 등으로 최대 분기 실적을 낼 수 있었다"고 말했다.

y2kid@newspim.com