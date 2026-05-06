현대차 美 공장 투입 앞둔 아틀라스…고난도 체조 동작 선보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

개발형 모델 작동 영상 첫 공개

강화학습 기반 전신 제어 기술 적용

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 보스턴다이나믹스가 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 개발형 모델의 실제 작동 영상을 처음 공개했다. 현대자동차그룹 미국 공장 투입을 앞두고 사람도 하기 어려운 고난도 체조 동작을 선보이며 기술력을 과시했다.

보스턴다이나믹스가 5일(미국 현지시각) 자사 유튜브 채널을 통해 휴머노이드 로봇 아틀라스(Atlas)의 기계체조 동작을 담은 쇼츠 영상을 공개함. [사진=보스턴다이나믹스 유튜브 채널]

보스턴다이나믹스는 5일(현지시간) 공식 유튜브 채널을 통해 아틀라스 개발형 모델이 기계체조 동작을 수행하는 쇼츠 영상을 공개했다. 영상 속 아틀라스는 물구나무 자세를 시작으로 양손만으로 몸을 지탱하는 동작과 'L-시트(L-sit)' 자세 등을 연이어 수행했다.

이번 동작은 상체와 코어, 관절을 동시에 정밀하게 제어해야 가능한 고난도 움직임으로 평가된다. 특히 접지 면적이 작은 양손만으로 전신을 안정적으로 지탱하는 모습은 로봇 균형 제어 기술이 한 단계 발전했음을 보여준다는 분석이다.

보스턴다이나믹스는 이번 모델에 강화학습 기반 전신 제어 기술을 적용했다고 설명했다. 로봇이 반복적인 시뮬레이션과 시행착오를 통해 스스로 움직임과 균형 전략을 학습하는 방식이다.

이번 영상이 공개된 모델은 연구용이 아닌 실제 현장 투입을 전제로 한 개발형 모델이라는 점에서도 주목된다. 영상 속 아틀라스 몸체에는 '001' 번호가 새겨졌으며, 보스턴다이나믹스가 개발형 모델 작동 영상을 공개한 것은 이번이 처음이다.

현대차그룹은 향후 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 아틀라스를 투입해 생산 공정별 검증을 진행할 계획이다.

chanw@newspim.com