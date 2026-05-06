곽노정 SK하이닉스 사장, 자사주 94억 수령…HBM 성과 반영

지난 4일 기준 5878주 추가 취득…총 1만4312주 보유

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = SK하이닉스가 고대역폭 메모리(HBM) 시장의 주도권 확보와 실적 개선에 기여한 경영진을 대상으로 대규모 자사주 보상을 실시했다. 곽노정 대표이사 사장은 장기 성과급 행사에 따른 주식 수령으로 보유 지분이 1.7배가량 늘었다. 이는 기업 가치 제고와 연계한 책임 경영 강화 차원에서 이뤄진 조치다.

SK하이닉스는 곽 사장이 보유한 회사 주식이 지난 4일 기준 총 1만4312주로 직전 보고 때인 지난달 7일(8434주)에 비해 5878주 증가했다고 6일 공시했다. 이번 주식 증가는 회사가 장기 성과급 보상을 위해 보유 중인 자사주를 처분해 지급한 결과다. 추가로 취득한 5878주는 이날 종가(160만 원) 기준 약 94억480만 원 규모에 달한다.

동반성장협의회 정기총회에 참석한 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장의 모습. [사진=SK하이닉스]

같은 기간 안현 개발총괄(CDO) 사장도 장기 성과급으로 자사주 1485주를 추가 수령했다. 이에 따라 안 사장의 보유 주식은 기존 6834주에서 8319주로 늘었으며, 6일 종가 기준 약 23억7600만 원 상당이다. 앞서 회사는 지난달 22일 HBM 리더십 확보 성과를 반영해 곽 사장과 안 사장, 박정호 경영자문위원 등 임원 3명과 사외이사들에게 총 1만2271주의 자사주를 지급하기로 결정한 바 있다.

업계에서는 곽 대표가 이끈 HBM 기반의 실적 상승 공헌도가 이번 대규모 보상으로 이어졌다고 분석한다. 곽 대표 경영 체제에서 SK하이닉스는 세계 최초 12단 적층 HBM3E 대량 생산을 시작하고 6세대 HBM4 양산 체제를 구축하는 등 메모리 시장을 주도해왔다. 이러한 성과에 힘입어 SK하이닉스는 지난해 매출 97조 원, 영업이익 47조 원을 기록한 데 이어 올해 1분기에도 매출 53조 원, 영업이익 38조 원으로 수익성을 극대화하고 있다.

함께 보상을 받은 안현 사장은 올해 신설된 개발총괄직과 글로벌 AI 리서치 센터장을 맡아 AI 반도체 기술 고도화를 주도해온 인물이다. 이 외에도 정덕균, 김정원, 고승범, 최강국, 양동훈, 손현철 사외이사 등 6명에게도 각 40주씩의 자사주가 배분됐다. 다만, 퇴임한 박정호 경영자문위원의 지분 변동 내역은 이날 공시에 별도로 포함되지 않았다.

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