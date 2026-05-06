깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/6)

AI 핵심 요약beta
- AMD 호실적으로 메모리 수요가 증가하며 CPU 품귀가 DDR 부족으로 이어졌다.
- 슈퍼마이크로와 스털링 등 AI 관련 기업들이 호실적으로 주가가 급등했다.
- 앤스로픽 AI 툴 공개와 루시드 부진으로 금융·자동차 관련 주가가 하락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월6일 제공한 콘텐츠입니다.
[GAM] AMD 호실적에 메모리까지 '들썩'…CPU 품귀가 DDR 부족으로
[AI의 종목 이야기] 슈퍼마이크로, 이익률 개선…시간 외 18% 급등
[AI의 종목 이야기] 옥시덴털, 이란전쟁 여파로 생산 전망 하향
[AI의 종목 이야기] 토목업체 스털링 52% 폭등…AI 덕 압도적 호실적
[AI의 종목 이야기] 오크트리 BDC, SW 대출 평가액 하향…주가 6% 급락
[AI의 종목 이야기] 금융서비스 주가 무더기 하락…앤스로픽 AI 툴 공개 여파
[AI의 종목 이야기] 루시드, 1분기 매출 실망...시간 외 4%대 낙폭
방산·항공우주 '투트랙' 질주 GD ① 역대 최대 수주 잔고, 월가 축포
[AI의 종목 이야기] 트럼프 호르무즈 선박 호송 중단에 대두유 하락
[AI의 종목 이야기] 대규모 유상증자 이후 CATL 홍콩주 공매도 급감
[AI의 종목 이야기] 블루아울 산하 스택, 亞 데이터센터 사업 매각 검토
[AI의 종목 이야기] 파라마운트 1Q '깜짝 실적' 워너 인수 완주 의지
[AI의 종목 이야기] 인피니언, 데이터센터 전력 솔루션 수요 급증에 '깜짝 실적'
A주 필수경쟁력 '해외진출'① 투자대상 선별의 '뉴노멀'
[AI의 종목 이야기] 中 전역으로 확대, 연휴 기간 '로봇 경찰' 투입
[AI의 종목 이야기] 中 노동절 첫날, 고속도로 NEV 충전량 56%↑
[AI의 종목 이야기] 中 다수 자동차 브랜드, 4월 판매량 최고치
사이토키네틱스 52주 최고가 ① 비폐쇄성 심근병증 임상 3상 성공