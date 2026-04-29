깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/29)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 29일 하이퍼스케일러 4사 실적과 화학 공급 차질 콘텐츠 제공했다.
- 스포티파이 12% 폭락, 에라스카 55% 추락, 루빈후드 7% 급락했다.
- 스타벅스 5% 상승, 메타 우주 태양광 추진, 씨게이트 16% 급등했다.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월29일 제공한 콘텐츠입니다.
화학 공급 차질 쉽게 안 풀린다 ①이스트만 주가 '갭' 기회
[AI의 종목 이야기] 스포티파이 주가 12% '털썩'…이익 전망치 기대 미달
[AI의 종목 이야기] 에라스카, 한때 55% 폭락…임상 중 환자 사망
[AI의 종목 이야기] 루빈후드, 시간 외 7% 급락…'트럼프 아동계좌' 운영비 부담 보고
[AI의 종목 이야기] 스타벅스 연간 전망 상향…시간 외 5% 상승
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관세 수혜·AI 모멘텀 MANH ② 33% 상승 예고, 강세론 근거는
[AI의 종목 이야기] 메타, 우주 태양광으로 AI 데이터센터 전력 공급 추진
[AI의 종목 이야기] BYD, 실적 부진 속 단기 차입 72% 급증
[AI의 종목 이야기] 지리자동차, 1분기 순이익 27% 감소…예상치 하회
[AI의 종목 이야기] 중국 트럭 제조사 XCMG 오토, 홍콩 증시 상장 검토
[AI의 종목 이야기] NXP, 2분기 '깜짝 실적' 자동차 칩 부진 탈출 신호
'상승주기' 진입 아날로그 칩① 반도체 섹터의 新 성장엔진
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[AI의 종목 이야기] 中 양광전력, 홍콩상장 추진 'A+H주'로 변신 예고
[AI의 종목 이야기] 세계 최초 'AI 광 컴퓨팅株' 탄생, 상장 첫날 384%↑
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[AI의 종목 이야기] 중국 샹루텅스텐, 가격상승에 1Q 순익 2900% 급증
산미나 52주 최고가 ① ZT 시스템즈 인수 효과 극대화
[AI의 종목 이야기] 씨게이트, 시간 외 16% 급등...AI 붐 힘입어 낙관적 전망 제시
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