신세계, '컨트롤타워' 경영전략실 개편 착수…"혁신 조직으로 탈바꿈"

AI 핵심 요약beta
- 신세계그룹이 29일 경영전략실 전면 개편에 착수했다.
- 급변 유통 환경 대응으로 실행력과 의사결정 속도를 높인다.
- 임영록 실장 겸직 해제하고 정용진 회장 중심으로 컨트롤타워 유지한다.
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임영록 사장 겸직 해제...프라퍼티 대표로 청라·화성 등 대형 프로젝트에 전념
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹이 그룹 컨트롤타워 역할을 맡아온 경영전략실 전면 개편에 나섰다. 급변하는 유통 환경에 대응해 조직의 실행력과 의사결정 속도를 끌어올리겠다는 구상이다.
신세계그룹은 29일 "미래 성장 동력을 발굴하고 이를 과감하게 실행할 혁신 조직으로 탈바꿈하기 위해 경영전략실 개편에 착수했다"고 밝혔다. 이를 위해 조직 전반에 걸친 개편을 추진하고 관련 실무 절차에 즉시 돌입했다.
이번 개편은 변화하는 시장 환경에 대응해 '더 빠르고 더 정확한' 혁신을 구현하는 데 초점이 맞춰졌다. 신세계그룹 측은 "경영전략실을 내부적으로는 과감한 도전을 이끄는 조직으로, 외부적으로는 국내 유통 시장을 선도할 비전을 제시하는 조직으로 재편해 고객 만족도를 높이겠다"고 설명했다.
신세계그룹은 본격적인 조직 재정비에 앞서 임영록 경영전략실장과 신세계프라퍼티 대표의 겸직을 해제했다. 임 사장은 앞으로 신세계프라퍼티 대표로서 '스타필드 청라', '화성 스타베이 시티' 등 대형 개발 프로젝트에 집중할 예정이다.
경영전략실은 개편 작업이 마무리되고 신임 전략실장이 선임될 때까지 정용진 회장을 중심으로 컨트롤타워 기능을 유지한다. 그룹은 과도기 동안에도 주요 의사결정과 전략 수립에 차질이 없도록 운영한다는 방침이다.
nrd@newspim.com