이철우, 울릉군 집중 공략..."'싱가포르형 특별섬'으로 만들겠다"

29일 기자간담회...울릉발전 7대 구상 제시

2박3일 일정..노인회·울릉소방서·공항 신축현장·저동항 어판장 돌며 현안 경청

[울릉=뉴스핌] 남효선 기자 = '경북도지사 3선' 도전에 나선 이철우 국민의힘 예비후보가 울릉군을 집중 공략했다.

이 예비후보는 29일 기자 간담회를 갖고 "울릉도를 대한민국의 싱가포르, 세계인이 찾는 환상의 섬으로 만들겠다"며 '울릉 발전 7대 구상'을 제시했다.

2박3일 일정으로 울릉군 집중 공략에 나선 국민의힘 이철우 경북도지사 예비후보가 29일 기자회견을 갖고 '울릉 발전 7대 구상'을 제시하고 있다.[사진=이철우 예비후보 캠프]2026.04.29 nulcheon@newspim.com

이 후보는 "울릉도는 단순한 섬이 아니라 대한민국의 동쪽 끝을 지켜온 국토의 보루이며, 독도를 품은 자존심이며, 세계 어느 섬과 견주어도 뒤지지 않는 천혜의 보물섬"이라고 강조하고 "그동안 울릉군민들은 대한민국의 국토를 지켜왔지만, 정작 국가는 울릉군민들의 삶을 충분히 지켜주지 못했다"고 밝혔다.

이 후보는 "이제는 울릉도를 변방의 섬이 아니라 대한민국 해양 영토의 중심, 하늘길과 바닷길, 에너지와 미래 기술로 연결된 세계인이 찾아오는 전략 섬으로 만들어야 한다"고 강조하고 "울릉 공항과 사동항이 연결되고 생활 물류와 응급 의료 체계가 보강되면 울릉도는 '대한민국 대표 미래 섬' 모델이 될 수 있다"고 피력했다.

그러면서 이 후보는 울릉도의 미래 모델로 '싱가포르형 특별섬'을 제시했다. 그는 "싱가포르는 땅이 넓어서 성공한 것이 아니라 작지만 강한 제도, 과감한 투자, 세계와 연결되는 전략으로 세계적인 도시 국가가 됐다며 "울릉도에도 그런 가능성이 있다"고 말했다.

이 후보는 이를 위해 ▲대한민국의 싱가포르형 특별섬 육성 ▲울릉소방서 조기 신축 및 응급 의료·안전 인프라 강화 ▲한동대·난양공대 연계 글로벌 교육 섬 조성 ▲고로쇠·해양 심층수 등 물 산업과 청정 에너지 산업 육성 ▲오징어 중심 수산업의 구조 전환과 어업인 소득 향상 ▲울릉군민 배편 부담 및 생활 물류비 완화 ▲선상 크루즈형 숙박, 독도 관광, 생태 관광, 해양 레저, 산림치유, 미식 관광을 결합한 체류형 관광의 천국 조성 등 '울릉 발전 7대 전략'을 내놓았다.

2박3일 일정으로 울릉군 집중 공략에 나선 이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보가 일정 첫날인 28일 대한노인회 울릉군지회(위)와 울릉소방서 신축현장을 찾아 현안을 점검하고 있다.[사진=이철우 예비후보 캠프]2026.04.29 nulcheon@newspim.com

이 후보는 또 민생 경제 분야 전략도 제시했다.

이 후보는 "울릉도에서 배는 단순한 교통수단이 아니라 병원 가는 길이고, 가족을 만나는 길이며, 장을 보러 가는 길"이라며 "대구경북 행정통합 추진과 연계해 울릉군민이 일반 대중 교통비 수준으로 배를 이용할 수 있는 방안을 마련하고, 어르신에게는 무료 또는 대폭 할인 방안을 추진하겠다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 기자 간담회에 앞서 전날인 28일 대한노인회 울릉군지회를 방문한 데 이어 울릉 소방서와 울릉 공항 신축 현장을 찾아 의용 소방대와 간담회를 갖고 현안을 경청했다.

이 후보는 울릉도 공략 마지막 날인 30일, 저동항 어판장과 수협을 찾아 울릉군 수산 현장의 목소리를 경청하고 2박 3일간의 울릉군 일정을 마무리할 예정이다.

nulcheon@newspim.com