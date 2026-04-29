삼성물산 건설부문, 1분기 영업익 1110억…전년比 30% 감소

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산 건설부문이 29일 1분기 매출 3조4130억원을 기록했다.
- 전년 동기 대비 5.7% 줄었고 영업이익은 1110억원으로 30.2% 감소했다.
- 퇴직급여충당금 반영과 대형 프로젝트 마무리로 실적 하락했으나 점진 개선 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 삼성물산 건설부문이 올해 1분기 매출과 영업이익이 모두 전년 동기 대비 감소했다. 퇴직급여충당금이 반영되고 대형 프로젝트가 마무리된 영향이다.
29일 삼성물산은 1분기 건설부문 매출 3조4130억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기(3조6200억원) 대비 5.7%(2070억원) 줄었다. 직전 분기(4조440억원)와 비교해서는 15.6%(6310억원) 축소됐다.
1분기 영업이익은 1110억원으로 나타났다. 전년 동기(1590억원)보다 30.2%(480억원) 줄었다. 직전 분기(1480억원) 대비 25%(370억원) 감소했다.
삼성물산 건설부문 관계자는 "일회성 비용 반영 및 대형 프로젝트 준공 영향 등으로 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 감소했다"며 "주요 사업의 안정적인 진행으로 점진적 실적 개선이 예상된다"고 말했다.
이어 "일회성 비용이란 퇴직급여충당금"이라며 "지난 1월 29일 대법원의 퇴직금 산정 기준 판결에 따라 TAI(목표인센티브) 미반영분을 소급하는 것"이라고 덧붙였다.
blue99@newspim.com