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2026.04.30 (목)
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오세훈 vs 정원오, 부동산 정책 '공급 확대' 공감…실행 방식은 차이

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  • 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거를 앞두고 강북전성시대·서남권 대개조 등 부동산 정책을 집중 발표했다.
  • 발표된 정책들은 기존 사업 확대·보완 성격이며 7월 이후 추진으로 재선 후 공약 이행을 염두에 뒀다.
  • 정원오 후보는 오 시장과 유사한 정책 방향을 제시하되 공공부문 역할 강화로 차별화하려는 모습이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

강북전성시대·서남권대개조 등 서울시 현안 담겨…차기 시정 계승 가능
정원오, 아직 부동산 공약 차별 크지 않지만 鄭 당선 이후 전면 중단 가능성

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거를 앞두고 부동산·주택 관련 정책을 잇따라 내놓으며, 재선 이후 추진할 차기 서울시 주택 정책의 밑그림을 구체화하고 있다.

'강북 전성시대'와 '서남권 대개조'로 대표되는 정책 기조는 대규모 개발사업을 통한 공급 확대와 함께, 그동안 강조해온 강남·강북 간 균형발전에 방점이 찍혀 있다. 특히 오 시장의 핵심 정책으로 꼽히는 재건축·재개발 등 정비사업 활성화 역시 주요 축을 이루고 있다.

서울시장직을 놓고 경쟁하는 정원오 성동구청장은 현재까지 큰 틀에서 유사한 정책 방향을 제시한 상태다. 다만 선거 결과에 따라 당선 이후 독자적인 부동산 정책이 구체화될 경우, 오 시장이 제시한 기존 정책의 추진 동력은 일부 약화될 가능성도 제기된다.

29일 부동산 업계와 서울시 등에 따르면 오세훈 시장이 2월 이후 집중 발표한 서울시 개발사업 정책은 오 시장의 이번 6·3 지방선거 서울시장 선거 공약이자 당선시 차기 시정의 서울시 부동산 정책 밑그림이란 분석이 나온다. 

◆ 오세훈, 2월부터 두달간 부동산 개발사업 정책 잇따라 발표…개시 시점 하반기, 공약 성격 분명히 해

오세훈 서울시장은 지방선거를 앞둔 지난 2월부터 선거 출마를 위해 시장직 수행을 중단한 지난 27일까지 약 두 달간 10여 건에 달하는 주요 부동산 정책을 잇달아 발표했다. 이에 대해 업계에서는 선거를 앞둔 공약 성격이라는 시각과 함께, 재선 이후 추진할 정책의 밑그림이라는 해석이 동시에 제기된다.

오 시장은 2월 19일 '다시, 강북전성시대 2.0'을 시작으로 '서남권 대개조 2.0', '청년 주택 공급 방안', '역세권 활성화 계획' 등을 연이어 내놨다. 다만 이번에 발표된 대책들은 완전히 새로운 정책보다는 지난 5년간 시정 운영 과정에서 추진해온 사업을 확장·보완한 성격이 강한 것으로 평가된다. 특히 대부분의 사업 일정이 오는 7월 이후로 설정돼 있어, 재선 이후 본격 추진을 염두에 둔 공약이라는 점을 시사한다.

핵심 사업으로 꼽히는 '강북전성시대 2.0'과 '서남권 대개조 2.0' 역시 기존 정책을 고도화한 2단계 전략으로 제시됐다. 강북전성시대 2.0에서는 강북횡단지하도로와 강북횡단선(경전철) 등이 주요 사업으로 포함됐고, 서남권 대개조 2.0은 기존 주거·업무시설 개발에 더해 녹지 공간 확충을 강화한 점이 특징이다.

아울러 강북전성시대 2.0의 재원 마련 방안으로 사전협상제도를 통한 공공기여금 활용 방안이 구체화된 점도 주목된다. 이는 사업 추진의 실효성을 높이기 위한 재원 조달 구조를 보다 명확히 했다는 평가다.

청년 주거공급 확대를 담은 '청년 더드림집+' 역시 오 시장의 기존 청년안심주택 사업을 잇는 것으로 공급규모 확대와 함께 전세사기 우려와 같은 문제점을 줄이고 민간 사업자에게도 지금보다 많은 사업 인센티브를 제공해 공급을 늘리는 내용을 담았다. 

역세권 활성화 방안을 담은 '서울 역세권 직·주·락 활성화 전략'과 '역세권 장기전세주택 운영기준 개편' 또한 그동안 서울시가 추진하고 있던 역세권 활성화 사업을 확대한 것이다. 사업 대상지를 325개 전 서울시내 역세권으로 확대하고 공공기여를 완화해 사업 활성화를 유도하는 내용이 추가됐다.

민간사업에 중점을 뒀던 오 시장의 시정 방향과 차별되는 '서울형 공공참여 주택사업'도 전혀 새로운 정책은 아니다. 오 시장은 서울시 공공주택 공급확대와 함께 기존 정부 주도의 공공 재개발과 도심공공주택복합사업에서 SH(서울주택도시개발공사)의 적극적인 참여를 선언했다. 

새롭게 추가된 정책으로는 '서울동행리츠'를 꼽을 수 있다. 이 사업은 서울시가 51% 이상 출자한 리츠(부동산 간접투자회사)를 토대로 시민들의 투자 자금을 모아 용산국제업무지구 B9부지 복합개발과 같은 대형 개발사업을 서울시가 주도해 추진한다는 게 서울동행리츠의 도입 목표다. 

이처럼 오 시장이 2월 이후 잇따라 발표한 부동산 정책은 새로운 대책은 아니라는 지적을 받는다. 하지만 기존 오 시장의 정책을 계승해 확대하고 무엇보다 서울주택진흥기금이나 서울동행리츠, 사전협상제도 공공기여금 등 재원을 명확히 했다는 점은 주목할 부분으로 풀이된다.

한 시장 전문가는 "만약 오 시장이 재선이 되더라도 윤석열 정부 시기 국회 거야(巨野) 국면처럼 시의회의 도움을 받지 못할 가능성이 높은 만큼 시의회 승인이 있어야 사용할 수 있는 예산 외 개발사업 자금원을 마련한 것으로 보인다"고 말했다. 실제 오 시장이 재보궐선거를 거쳐 당선된 2021년 당시 제8대 서울시 의회는 오 시장 주도 사업에 대해서는 예산을 대부분 삭감하는 모습을 보인 바 있다.  

서울시 관계자는 "오 시장이 발표한 부동산 대책은 발표 시점에선 실현 가능성이 없는 공약이자 차기 서울시 부동산정책의 청사진인 셈"이라며 "행정이 중심인 지방정부인 만큼 새로운 대책보다는 기존 정책을 확대·발전하는 전략"이라고 말했다. 

◆ 정원오 후보, 오 시장 부동산 공약과 차별 아직 크지 않아…공공부문 역할 강화로 선회할 듯

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 오전 서울 성북구 일대에서 부동산 공약 발표을 하고 있다.2026.04.29 khwphoto@newspim.com

이날 부동산 공약을 발표한 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 주택 공급 확대에 방점을 찍은 정책을 제시했다. 전반적인 방향은 오세훈 서울시장이 추진해온 정책과 큰 틀에서 차이를 보이지 않는 모습이다.

정 후보는 이날 성북구 장위14구역 재개발 현장을 찾아 기존 주택정비형 재개발 사업인 '신속통합기획'을 흔들림 없이 이어가겠다는 입장을 밝혔다. 이와 함께 구역 지정에 그치지 않고 착공부터 입주까지 전 과정을 지원하는 '착착개발' 공약을 내세웠다.

이는 과거 박원순 전 서울시장이 취임 이후 '뉴타운 출구전략'을 통해 사업성이 낮은 재정비촉진지구를 대거 해제했던 기조와는 차별화되는 행보다.

정 후보의 '착착개발'은 정비사업의 속도를 높이고 사업성을 개선하는 데 초점이 맞춰져 있다. 기본계획 수립과 정비구역 지정을 동시에 추진하고, 정비계획 변경과 관리처분 인가를 한 차례 총회로 처리하는 '동시신청제도'를 도입해 사업 기간을 단축하겠다는 구상이다. 또한 이주 수요 관리 방안을 사전에 반영해 대규모 이주 과정에서 발생할 수 있는 갈등을 최소화하고, 착공과 준공 시점을 앞당긴다는 계획이다.

사업성 개선을 위한 지원책도 포함됐다. 용적률 인센티브 적용 범위를 준공업지역까지 확대하고, 조합이 매입하는 임대주택의 가격 산정 기준을 기존 표준건축비에서 기본형 건축비의 80% 수준으로 상향해 조합 부담을 낮추겠다는 것이다. 아울러 기부채납에 따른 손실을 보전하기 위해 도로 등 국공유지의 무상 귀속 범위를 확대하는 방안도 제시됐다.

반면 정 후보는 성동구청장 시절 주장했던 소규모 주택개발사업 심의권의 자치구 이양을 재확인했다. 그는 500가구 미만 소규모 사업에 대한 심의 권한을 자치구로 넘겨 빠른 사업 추진이 가능하도록 하겠다는 방침을 이날 밝혔다. 

다만 정 후보는 더불어민주당 후보인 만큼 공공 역할을 보다 강조했다. 오 시장 재임기간 동안 대폭 줄어든 매입임대주택 공급을 확대한다는 전략이다. 이를 위해 오피스텔도 매입임대주택으로 공급한다는 복안을 발표했다. 

업계 관계자는 "현역 서울시장과 도전자의 대결인 만큼 아직은 양측의 부동산 공약이 크게 다르지 않지만 정 후보 당선시 독자적인 부동산 정책이 나오게 될 것"이라며 "강북전성시대나 서남권 대개조 계획은 정 후보로서도 계승할만한 정책이지만 양 진형의 성향 차이로 인해 사업이 이어지더라도 외형이나 내용 모두 크게 달라질 가능성이 높다"고 말했다. 

donglee@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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