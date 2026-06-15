소방안전 빅데이터 활용 넓힌다…소방청, 국제 해양·안전대전 참가

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 17일부터 19일까지 인천 송도에서 소방안전 빅데이터 플랫폼을 홍보했다.
- 소방청은 홍보관에서 플랫폼 기능과 데이터 상품·서비스를 소개하고 회원 가입·다운로드 이벤트와 상담을 진행했다.
- 소방청은 이번 행사를 계기로 해양·재난·산업안전 분야와 데이터 협력을 확대하고 민관 활용 생태계 조성을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 오는 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 '2026 국제 해양·안전대전'에 참가해 소방안전 빅데이터 플랫폼 홍보에 나선다.
소방청은 국제 해양·안전대전 국민생명안전관 내 소방청 홍보관에서 '소방안전 빅데이터 플랫폼' 홍보 부스를 운영한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 해양·안전 분야 관계기관과 기업을 대상으로 소방안전 빅데이터 플랫폼의 활용 가치를 알리고 공공안전 데이터 기반 협력체계를 확대하기 위해 마련됐다.
소방안전 빅데이터 플랫폼은 화재·구조·구급 등 소방안전 관련 공공·민간 데이터를 개방·공유하고 데이터 분석 및 활용 서비스를 제공하는 플랫폼이다.
소방청은 행사 기간 국민생명안전관에서 주요 소방 정책과 중점 추진 시책을 소개하는 한편, 플랫폼 운영 현황과 데이터 참여센터, 데이터 상품 및 활용 서비스 등을 관람객들에게 선보일 예정이다.
아울러 플랫폼 신규 회원 가입과 데이터 다운로드 참여 확대를 위한 현장 이벤트도 진행한다. 데이터 활용 및 구매 상담, 신규 참여기관 발굴, 민관 데이터 협력 연계 방안 등에 대한 상담 창구도 운영할 계획이다.
소방청은 이번 행사를 계기로 해양안전, 재난대응, 산업안전 등 유관 분야와의 데이터 협력 기반을 확대하고 플랫폼 신규 이용자와 수요기관 발굴에도 나설 방침이다.
특히 다양한 안전 분야 관계자들이 소방안전 데이터를 직접 체험하고 활용 가능성을 확인할 수 있는 현장 소통의 장이 될 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 공공안전 데이터를 기반으로 한 협업 수요를 발굴하고 분야 간 데이터 연계도 확대한다는 계획이다.
소방청 관계자는 "이번 국제 해양·안전대전은 소방안전 빅데이터 플랫폼의 활용 가치를 해양·안전 분야 전반에 널리 알릴 수 있는 좋은 기회"라며 "앞으로도 관계기관, 기업과의 협력을 지속 확대해 공공 안전 데이터 기반의 정책 지원과 민간 활용 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com