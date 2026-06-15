소방안전 빅데이터 활용 넓힌다…소방청, 국제 해양·안전대전 참가

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 오는 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 '2026 국제 해양·안전대전'에 참가해 소방안전 빅데이터 플랫폼 홍보에 나선다.

소방청은 국제 해양·안전대전 국민생명안전관 내 소방청 홍보관에서 '소방안전 빅데이터 플랫폼' 홍보 부스를 운영한다고 15일 밝혔다.

소방청이 소방안전 빅데이터 플랫폼 홍보 부수를 운영하는 모습. [사진=소방청]

이번 행사는 해양·안전 분야 관계기관과 기업을 대상으로 소방안전 빅데이터 플랫폼의 활용 가치를 알리고 공공안전 데이터 기반 협력체계를 확대하기 위해 마련됐다.

소방안전 빅데이터 플랫폼은 화재·구조·구급 등 소방안전 관련 공공·민간 데이터를 개방·공유하고 데이터 분석 및 활용 서비스를 제공하는 플랫폼이다.

소방청은 행사 기간 국민생명안전관에서 주요 소방 정책과 중점 추진 시책을 소개하는 한편, 플랫폼 운영 현황과 데이터 참여센터, 데이터 상품 및 활용 서비스 등을 관람객들에게 선보일 예정이다.

아울러 플랫폼 신규 회원 가입과 데이터 다운로드 참여 확대를 위한 현장 이벤트도 진행한다. 데이터 활용 및 구매 상담, 신규 참여기관 발굴, 민관 데이터 협력 연계 방안 등에 대한 상담 창구도 운영할 계획이다.

소방청은 이번 행사를 계기로 해양안전, 재난대응, 산업안전 등 유관 분야와의 데이터 협력 기반을 확대하고 플랫폼 신규 이용자와 수요기관 발굴에도 나설 방침이다.

특히 다양한 안전 분야 관계자들이 소방안전 데이터를 직접 체험하고 활용 가능성을 확인할 수 있는 현장 소통의 장이 될 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 공공안전 데이터를 기반으로 한 협업 수요를 발굴하고 분야 간 데이터 연계도 확대한다는 계획이다.

소방청 관계자는 "이번 국제 해양·안전대전은 소방안전 빅데이터 플랫폼의 활용 가치를 해양·안전 분야 전반에 널리 알릴 수 있는 좋은 기회"라며 "앞으로도 관계기관, 기업과의 협력을 지속 확대해 공공 안전 데이터 기반의 정책 지원과 민간 활용 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com