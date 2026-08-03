[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 3일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 3일 성평등가족위 회의와 각 당 회의를 진행했다
- 여야는 형사소송법·보완수사권 등 현안 관련 최고위원회와 간담회를 열었다
- 의원들은 한미 경제협력 세미나와 다수 기자회견·방송 출연을 통해 현안을 설명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
15:00 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
◆의원실 세미나
10:00 김태규 의원실, 한·미 경제협력의 새 프레임: 정책 세미나 / 의원회관 제2소회의실
◆소통관 기자회견
11:00 윤동준 공보기획관, [8월 1주차 국회 정례브리핑]
14:20 우재준 의원, [주요 현안 관련 기자회견]
15:00 김은혜 의원, [현안 관련 기자회견]
17:40 배준영 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 형사소송법 개정 국민보고회 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 보완수사권 폐지 악법 거부권 촉구 현장 최고위원회의 / 청와대 사랑채 분수대 앞
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
12:30 라이더유니온 간담회 / 서울 양천구 등촌로 186 2층
14:30 신임지도부 기본소득당 문미정 당대표 권한대행 및 용혜인 원내대표 예방 / 의원회관 505호
19:00 CBS 박재홍 한판승부 출연
*김준형 원내대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
16:20 유튜브 <매불쇼> 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
07:30 YTN라디오 장성철의 뉴스명당 출연
13:30 조선일보Y <흑백여의도> 출연
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