농협, 원초김 첫 대일 수출…일본 프리미엄 시장 공략

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조미김 넘어 원초김까지 수출 확대

'스시잔마이' 공급…연내 20t 목표

광천농협 원초 품질 경쟁력 인정

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농협이 원초김을 처음으로 일본에 수출하며 프리미엄 식재료 시장 공략에 나섰다. 그동안 조미김과 가공김 중심이던 대일 수출 품목을 원초김으로 확대했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

농협경제지주는 지난달 30일 충남 홍성군 광천농협에서 원초김의 일본 첫 수출 선적식을 개최했다고 4일 밝혔다.

원초는 바다에서 자라 가공되기 전 단계의 김 원재료를 말한다. 이번 수출은 조미김과 가공김 중심이던 대일 수출 품목을 원초김까지 확대한 첫 사례다.

7월 30일 충남 홍성 광천농협 식품가공사업소에서 열린 '원초김 일본 수출 선적식'에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=농협경제지주] 2026.08.03 rang@newspim.com

농협은 광천농협의 원초김이 부드러운 식감과 균일한 품질, 선명한 흑색 광택 등을 인정받아 고품질 식재료를 선호하는 일본 시장에 진출하게 됐다고 설명했다.

초도 수출 물량은 원초김 0.7톤(t)으로 일본 대표 초밥 체인인 스시잔마이에 공급된다. 농협경제지주는 연내 최대 20t까지 수출 물량을 확대해 일본 프리미엄 식재료 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.

이번 수출은 농협경제지주와 NH농협무역이 지난해부터 일본 국제식품박람회 '푸덱스 재팬(Foodex Japan)'에 참가해 바이어 발굴부터 수출 상담, 계약, 물류 지원까지 약 1년간 수출 전 과정을 지원한 결과다.

장지윤 농협경제지주 식품지원부장은 "이번 수출은 일본 시장에서 우리 원초김의 품질과 경쟁력을 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 수출 현장 지원과 해외 판로 확대를 통해 우리 농식품의 수출 경쟁력을 높이고 농업인 실익 증진에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com