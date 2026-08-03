전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[특징주] 반도체주 급락…삼성전자 25만원선 붕괴

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국내 반도체주가 3일 장 초반 급락하며
  • 삼성전자·SK하이닉스 주가가 급락했다
  • 수출·AI 투자로 반도체 업황은 호조지만

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체 업종 7%대 하락, SK하이닉스 160만원선도 밑돌아
7월 반도체 수출 2개월 연속 400억달러에도 차익실현

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국내 반도체주가 3일 장 초반 급락하고 있다. 지난달 마지막 거래일 기록적인 반등에 따른 차익실현 물량이 출회되면서 삼성전자는 25만원선, SK하이닉스는 160만원선 아래로 내려갔다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 36분 기준 삼성전자는 전 거래일보다 2만750원(7.90%) 내린 24만1750원에 거래되고 있다. 거래량은 789만3217주, 거래대금은 1조9239억원대다.

SK하이닉스는 12만7000원(7.39%) 하락한 159만1000원을 기록 중이다. 거래량은 143만4892주, 거래대금은 2조2996억원대다.

반도체와 반도체장비 업종은 7%대 하락하고 있다. 삼성전자우는 1만400원(5.45%) 내린 18만600원, 한미반도체는 1만5500원(7.23%) 하락한 19만9000원에 거래되고 있다. 리노공업은 3.28%, 원익IPS는 4.61% 내림세다.

삼성전자(왼쪽), SK하이닉스 캠퍼스 모습. [사진=삼성전자, SK하이닉스]

다만 SK스퀘어는 0.67%, 이수페타시스는 0.13% 하락하는 데 그쳤고 주성엔지니어링과 피에스케이는 각각 1.85%, 0.62% 오르는 등 종목별 차별화도 나타나고 있다.

이날 약세는 지난달 31일 기록적인 급반등 이후 단기 차익실현 물량이 나온 영향으로 풀이된다. 코스피는 지난달 마지막 거래일 하루 만에 17.9% 뛰며 역대 최대 일간 상승률을 기록했다. 키움증권은 이 같은 급등을 고려하면 주 초반 일시적인 차익실현과 속도 조절 물량이 출회될 가능성이 있다고 분석했다.

수출 지표는 반도체 업황 호조를 가리켰지만 장 초반 투자심리를 되돌리지는 못하고 있다. 산업통상부에 따르면 7월 한국의 반도체 수출은 전년 동월 대비 179% 증가하며 2개월 연속 400억달러를 넘어섰다. 반도체 일평균 수출액은 17억1000만달러로 증가율은 190%를 기록해 지난 2월 이후 가장 높았다. 전체 수출은 989억달러로 62.8% 증가했고 무역수지는 303억달러 흑자를 나타냈다.

NH투자증권은 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따라 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 이어지고 있으며 메모리 현물가격과 고정가격의 상승 흐름도 지속되고 있다고 설명했다.

대신증권은 앞선 급락 과정에서 반도체주로의 과도한 쏠림이 일부 완화됐고 신용잔액 감소와 레버리지 상품 청산 등 디레버리징도 상당 수준 진행됐다고 진단했다. 수급 충격이 진정되면 시장의 관심이 다시 반도체 실적과 메모리 가격으로 이동할 수 있다는 분석이다. 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동