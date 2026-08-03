전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

AI가 딸기 키운다…농진원, '스마트농업 경진대회' 본선 4팀 확정

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국농업기술진흥원이 다음달 중순 AI로 딸기 원격 실증재배를 시작했다
  • 농진원은 3일 스마트농업 AI 경진대회에서 4개팀을 본선 진출팀으로 선발했다
  • 본선에서 각 팀은 온실과 AI 모델을 연동해 설향 재배로 기술 실효성과 농가 의사결정 지원 가능성을 검증한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

87개팀 경쟁 뚫고 본선 진출
9월부터 '설향' 원격 실증재배
AI 모델 현장 적용 가능성 검증

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국농업기술진흥원이 다음달부터 인공지능(AI)을 활용한 딸기 원격 실증재배에 착수한다. 총 87개팀이 참가한 스마트농업 AI 경진대회에서 최종 4개팀을 선발했으며, 본선에서는 AI가 온실 환경과 생육을 제어하며 실제 딸기를 재배하는 방식으로 기술력을 검증할 예정이다.

농진원은 '2026 스마트농업 AI 경진대회'에서 예선을 통과한 최종 4개팀을 선발했다고 3일 밝혔다.

이번 대회에는 총 87개팀·447명이 참가해 약 21.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 예선에서는 AI 모델의 완성도와 본선 운영 전략, 농업 현장 적용 가능성, 사업화 역량 등을 종합 평가해 ▲SNUx이삭 AI ▲김해딸기맛있닷 ▲팜팜팜 ▲베리디시전 등 4개팀(33명)이 본선 진출권을 확보했다.

'2026 스마트농업 AI 경진대회' 전경 [사진=한국농업기술진흥원] 2026.08.03 rang@newspim.com

본선 진출팀들은 각각 차별화된 AI 기술을 제시했다. 'SNUx이삭 AI'는 딸기 재배 연구진과 산업 AI 기업이 협력해 환경과 생육 정보를 실시간 분석하고 첫 수확 시기를 앞당기면서 이후 화방을 안정적으로 유지하는 '초촉성 재배' 모델을 선보인다.

'김해딸기맛있닷'은 AI와 소프트웨어, 하드웨어 기업, 농업인이 함께 참여해 AI 모델을 실제 온실 제어 시스템과 연계하고 센서나 기자재 이상이 발생하면 안전 모드로 자동 전환되는 비상 대응 체계를 검증할 계획이다.

'팜팜팜'은 농가 경영 목표에 따라 생산 안정성을 우선하는 안정형과 수익 극대화를 목표로 하는 도전형 등 두 가지 의사결정 알고리즘을 제안했다.

'베리디시전'은 베테랑 농업인의 재배 노하우를 AI의 판단 규칙에 반영해 생육 단계별 관수와 양액 공급, 환경 제어를 수행하는 모델을 구현할 예정이다.

본선 진출팀은 이달 중순 국립원예특작과학원 첨단온실에서 열리는 오리엔테이션에 참가해 온실 운영 방식과 실증재배 일정, 장비 연계, 농작업 지시 절차 등을 안내받는다.

이후 AI 모델과 온실 장비를 연동하는 사전 점검을 거쳐 다음달 중순부터 딸기 대표 품종인 '설향'을 대상으로 본격적인 원격 실증재배를 시작한다. AI가 생육 환경을 분석하고 관수와 양액 공급, 환경 제어 등을 수행하며 실제 농업 현장에서 기술의 실효성을 검증하게 된다.

이번 실증을 통해 농진원은 AI 기반 스마트농업 기술의 현장 적용 가능성을 검증하고, 농가의 의사결정을 지원하는 기술로 발전시켜 생산성과 경영 효율을 높인다는 계획이다.

이석형 농진원 원장은 "이번 발표평가를 통해 AI 기술력은 물론 농업 현장에 즉시 적용할 수 있는 실효성 있는 전략을 갖춘 우수 팀들을 발굴했다"며 "본선 실증재배를 차질 없이 지원해 농가의 의사결정을 돕고, 생산성과 효율성을 높일 수 있는 스마트농업 AI 모델을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

'2026 스마트농업 AI 경진대회' 전경 [사진=한국농업기술진흥원] 2026.08.03 rang@newspim.com

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동