SKT, 순천향대와 AI 그림일기 교육 사업 진행

강원·충청권 초중고생 4200명 대상 디지털새싹 사업 추진

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 순천향대와 함께 자체 개발한 AI 에듀테크 솔루션 'AI 그림일기'를 교육 현장에 적용한다. 양 기관은 교육부의 '2026 디지털새싹 사업'을 통해 강원·충청권 초·중·고교생 4200여 명을 대상으로 이 프로그램을 운영 중이다.

AI 그림일기는 학생이 입력한 글을 생성형 AI가 분석해 4개 장면의 이미지와 음성 내레이션으로 변환한다. 학생은 AI가 생성한 제목, 설명, 등장인물 대사 등을 직접 수정하거나 이미지를 재생성할 수 있다. 이 과정에서 학생들은 자신의 문장이 시각적·청각적으로 구현되는 경험을 하면서 문해력과 표현력을 높일 수 있다.

SK텔레콤이 순천향대와 함께 자체 개발한 AI 에듀테크 솔루션 'AI 그림일기'를 교육 현장에 적용한다. 양 기관은 교육부의 '2026 디지털새싹 사업'을 통해 강원·충청권 초·중·고교생 4200여 명을 대상으로 이 프로그램을 운영 중이다. [사진= SK텔레콤]

교사용 대시보드 기능도 포함돼 있다. 교사는 학생들의 수업 참여 여부, 그림일기 작성 현황, 제출 결과 등을 확인하고 개별 진행 상황에 맞춰 수업을 지도할 수 있다. 양 기관은 온·오프라인 융합 교육을 위해 전용 워크북도 함께 제공한다.

SKT는 2학기에 특수교육 대상 학생을 위한 별도 교육 과정 'AI와 함께 읽고 쓰는 세상'도 운영할 예정이다. 이는 교육 소외계층의 참여 기회를 확대하고 지역과 교육 여건에 따른 AI 교육 격차를 줄이기 위한 것이다.

순천향대는 올해 디지털새싹 사업 주관기관으로 2년 연속 선정됐다. 양 기관은 5월부터 컴퓨팅 사고력, 코딩 기초, 생성형 AI, 자율주행, 피지컬 AI 등 최신 기술을 반영한 교육 프로그램을 운영 중이다.

김구영 SKT 엔터프라이즈사업본부장은 "AI 그림일기는 학생이 자신의 생각을 글과 이미지, 음성으로 확장하도록 돕고 교사는 그 과정을 수업에 활용할 수 있게 하는 교육 현장 AX 솔루션"이라며 "앞으로도 AI 기술이 지역과 교육 여건의 차이를 넘어 더 많은 학생의 배움과 성장을 지원할 수 있도록 '따뜻한 AI' 기반의 에듀테크 협력을 확대하겠다"고 말했다.

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