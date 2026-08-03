기아, PV5 10종으로 확대…구매부터 중고차까지 EV 전주기 공략

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

선제 진단·배터리 정보 확대…전기차 잔존가치 관리 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 목적기반차량(PBV) PV5의 라인업을 10종으로 확대하고 금융·정비·중고차 서비스를 결합한 전기차 전주기 전략을 가동한다. 전기차 구매 부담뿐 아니라 보유 과정의 불편과 중고차 가치 하락 우려까지 함께 낮춰 수요 회복에 나선다는 구상이다.

PV5 신규라인업 및 The 2027 EV6. (왼쪽 아래부터 시계방향으로) PV5 프라임, PV5 패신저(2-2-3), PV5 패신저(1-2-2), PV5 샤시캡 도너모델, PV5 카고 컴팩트, The 2027 EV6. [사진=현대차그룹]

기아는 3일 PV5 신규 모델 5종과 연식변경 모델 'The 2027 PV5', 'The 2027 EV6'의 계약을 시작한다고 밝혔다.

새로 추가되는 모델은 PV5 프라임과 패신저 5인승·7인승, 카고 컴팩트, 샤시캡 도너 모델이다. 기존 패신저와 카고 롱, WAV, 오픈베드 등을 더하면 PV5 라인업은 총 10종으로 늘어난다.

PV5 프라임은 독립형 릴렉션 시트와 통풍·열선 기능을 적용한 프리미엄 모델이다. 카고 컴팩트는 기존 카고 롱보다 전장을 200㎜ 줄여 도심 배송 편의성을 높였고, 샤시캡 도너 모델은 푸드트럭과 사다리차 등 특장차 제작에 활용된다.

기아는 전기차 구매 장벽을 낮추기 위한 금융 지원도 확대한다. 내연기관 보유 고객이 주요 전기차를 구매하면 100만원을 지원하고, EV3와 EV4에는 36개월 기준 연 0.8% 금리를 적용한다.

PV5 승용 모델에는 차량 가격의 최대 60%를 만기까지 유예하는 할부 상품을 신설했다. 선수금 30%를 내고 36개월 상품을 이용하면 월 납입금을 약 22만원대로 낮출 수 있다.

보유 단계에서는 차량 데이터를 분석해 이상 징후를 미리 확인하고 정비 거점에 전달하는 선제 진단 시스템을 하반기부터 일부 전기차와 사업용 차량에 시범 적용한다.

중고 전기차에는 배터리 건강 상태와 충·방전 횟수, 배터리 온도 등을 공개하고 트레이드인 혜택을 최대 140만원까지 제공한다. 향후 타사 차량과 사고 이력 차량, 상용차까지 거래할 수 있는 중고차 중개 서비스도 도입할 계획이다.

정원정 기아 국내사업본부장 부사장은 "고객의 라이프사이클 전체 단계에서 최적의 전기차 고객 맞춤 솔루션을 제공하는 것이 기아의 목표"라며 "상품·구매·보유·잔존가치 전 분야의 혜택 강화와 차별화된 브랜드 경험 제공을 통해 고객의 EV 라이프를 함께하는 파트너로서 국내 전기차 시장을 선도하는 브랜드로 자리매김해 나가겠다"고 밝혔다.

chanw@newspim.com