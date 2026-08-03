bhc, 필리핀 1호 매장 오픈…"K컬처 인기와 함께 동남아 시장 본격화"

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 '별 하나 치킨' bhc가 필리핀 1호 매장을 오픈하며 본격적인 현지 고객 공략과 함께 동남아 시장 확대에 박차를 가한다.

bhc 필리핀 1호점 매장 전경. [사진= bhc]

bhc의 첫 필리핀 매장은 수도 마닐라 퀘존시티에 위치한 대형 쇼핑몰 '에스엠 노스 에드사'에 자리했다. 에스엠 노스 에드사는 필리핀 최대 규모의 쇼핑몰 중 하나다. 29일 진행된 오프닝 세레모니에는 송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표이사가 직접 참석해 필리핀 1호점 오픈을 축하했다.

신규 매장은 약 52평 규모, 총 86석의 넓은 공간으로 조성됐으며, 체류 시간이 길지 않은 쇼핑몰 내 매장 특성을 반영해 주문 및 매장 이용이 더욱 효율적인 LSR(Limited-Service Restaurant) 운영 방식을 적용했다. 이를 통해 고객들에게 주문 즉시 조리한 메뉴를 보다 빠르고 안정적으로 제공하며, bhc만의 차별화된 맛과 품질을 전달할 예정이다.

bhc 관계자는 "필리핀 대표 리테일 기업 수옌 코퍼레이션과 마스터 프랜차이즈와 함께 마스터 프랜차이즈로 운영할 계획이다. 필리핀, 태국 등에 K컬처 인기가 한창이다. 동남아 뿐만 아니라 미국 시장 등 해외 부문을 올해 더욱 강화할 예정이다"라고 밝혔다.

필리핀 메뉴는 후라이드, 양념은 물론 bhc의 시그니처 치킨인 뿌링클, 핫뿌링클, 맛초킹, 레드킹 등과 함께 동남아 지역의 식문화를 반영해 조각 치킨 중심의 식사형 콤보 메뉴를 운영한다. 고객들은 '치밥(치킨+밥)'은 물론 치킨 1조각 또는 2조각과 다양한 메뉴를 함께 선택할 수 있는 콤보 메뉴를 통해 만족도 높은 한 끼 식사를 경험할 수 있다.

특히 현지인은 물론 관광객들 사이에서도 높은 선호도를 보이는 달콤한 풍미가 특징인 필리핀식 스파게티를 처음으로 선보인다. 이와 함께 잡채, 떡볶이, 로제 떡볶이 등 K-푸드에 관심이 높은 현지 고객들을 위한 다채로운 메뉴 구성을 통해 브랜드 접점을 강화했다.

남화연 다이닝브랜즈그룹 해외사업본부장은 "필리핀은 외식 문화가 발달하고 치킨 소비가 활발한 시장인 만큼 현지 식문화와 외식 패턴을 반영해 전략적으로 메뉴 라인업을 구성했다"고 말했다.

bhc는 현재 필리핀을 포함해 홍콩, 태국, 대만, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 미국, 캐나다 등 해외 9개국, 49개 매장을 운영하고 있다. 지난해 7월 필리핀 최대 쇼핑몰 운영사인 SM 슈퍼몰스와 입점 계약을 체결하고, 한 이후 철저한 현지 상권 분석과 전략적인 메뉴를 기반으로 약 1년 만에 첫 매장을 오픈했다.

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